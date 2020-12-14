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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10777107781077910780
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:38

drevlyanin ,


Уявляю цей форум через рік: п'ять-шість дописувачів набивають одну сторінку за тиждень часу


Ті, що виїдуть, будуть писати не менше. Принаймні деякий час. Це ж як прїхати в рідне село на зустріч однокласників, щоб показати як ти гарно в житті влаштувався. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:49

  beee написав:Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)

Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»

В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях


Тут така справа-на моїй вулиці досі нема десь 25% жителів, майже всі за кордоном, в місцевій школі в класах до половини учнів відсутні, багато хто вже більш-менш облаштувався там і вже є думки про продаж житла. ІМХО коли в цьому році війна не скінчиться, думки перейдуть в дії і де тоді будуть ціни х.з.
п.с. Коли що-мені падіння цін геть не вигідне.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:57

  Hotab написав:drevlyanin ,


Уявляю цей форум через рік: п'ять-шість дописувачів набивають одну сторінку за тиждень часу


Ті, що виїдуть, будуть писати не менше. Принаймні деякий час. Це ж як прїхати в рідне село на зустріч однокласників, щоб показати як ти гарно в житті влаштувався. :lol:


Ніфіга у них не вийде. Всіх сцикунів будемо відправляти на гілку "Еміграція, заробітчанство"! :mrgreen:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:58

  BIGor написав:
  beee написав:Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)

Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»

В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях

У нас до війни 20% квартир в будинку пустовало. У рідних з приватного сектору - та сама ситуація - одні люди похилого віку. Не думаю, що дефіцита нема, є фінансова неспроможність тих хто втратив житло без допомоги держави купити нове. Та і взагалі, якось тільки в Кракові помістилось 220 тис. українців додатково до місцевих. Ось і думайте.

Думати можна скільки завгодно.
Проте рили-новобудівці за інерцією намагаються далі співати про дорожай.
Навіть у час тотальної війни.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:34

  beee написав:Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)

Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»

В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях

1) наследование усложнено
2) цифра 23 млн завышена, в сарай прилетела пуля, а заявляют что снесло пол села, чтоб получить побольше компенсации
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 28 лют, 2023 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:35

drevlyanin ,


. Всіх сцикунів будемо відправляти на гілку "Еміграція, заробітчанство

Все вірно. А Флумана звідти треба сюди повернути. Його ніхто не відпускав у Польщу, хай не мріє безпідставно!! Через окоп! :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:38

  Hotab написав:drevlyanin ,


. Всіх сцикунів будемо відправляти на гілку "Еміграція, заробітчанство

Все вірно. А Флумана звідти треба сюди повернути. Його ніхто не відпускав у Польщу, хай не мріє безпідставно!! Через окоп! :lol:

Чому флайман має сидіти в окопі, поки члени ОПЗЖ сидять в радах усіх рівнів і отримують ЗП, а їх майно не націоналізоване?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:39

  beee написав:На детских площадках, клубах и дет садах детей становится больше, автомобилей больше. Окон светится больше, может э.э.дали.
Постоянные рассказы про сотни тысяч беженцев на границе, рассчитаны на тех, кто там лично не стоял.
Обратно в Украину границу проезжаешь в разы быстрее.
А вот реальная безработица, вероятно, намного больше


А кто говорил о сотнях тысяч беженцев на границе?? Цитату - в студию!
Да, ээ дали.

ЗЫ. Спорить с собой всегда легко - всегда побеждаешь )
adeges
 
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