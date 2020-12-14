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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лют, 2023 17:14
beee
,
Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.
Скажемо так.. з того, що чую від знайомих в Києві. З/п в гривні майже не змінилась в основному. Або несуттєво. Це ті, хто на 20 кгрн працював. Керівники середньої ланки трішки більше отримують в грн, ніж було до війни. Проте « на долари зарплату краще не перераховувати, боляче» , дослівно.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 17:25
Frant
,
Я особисто зрозумів - в перспективі слід все продавати і їхати звідси геть
не знаю, я вірю в перспективу
.
Зустрічаються два пса, Шарік та Бобік.
Шарік відгодований - бо охороняє мясокомбінат, Бобік похудав на своїй меблевій фабриці!
Шарік. - Йди до мене на мясокомбінат там повно їди і хазяїн добрий!
- Не можу! У мене велика перспектива!
- Яка ще перспектива?
- Та я на днях чув як главбух директору сказав, що якщо справи так і далі будуть йти - то ми через місяць будемо всі у Бобіка член смоктати!
Переможемо і нас заллють грошима на відбудову. Буде і робота, і зарплати.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:17
Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)
Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»
В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях
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beee
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:25
beee написав:
Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)
Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»
В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях
У нас до війни 20% квартир в будинку пустовало. У рідних з приватного сектору - та сама ситуація - одні люди похилого віку. Не думаю, що дефіцита нема, є фінансова неспроможність тих хто втратив житло без допомоги держави купити нове. Та і взагалі, якось тільки в Кракові помістилось 220 тис. українців додатково до місцевих. Ось і думайте.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:38
drevlyanin
,
Уявляю цей форум через рік: п'ять-шість дописувачів набивають одну сторінку за тиждень часу
Ті, що виїдуть, будуть писати не менше. Принаймні деякий час. Це ж як прїхати в рідне село на зустріч однокласників, щоб показати як ти гарно в житті влаштувався.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:49
beee написав:
Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)
Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»
В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях
Тут така справа-на моїй вулиці досі нема десь 25% жителів, майже всі за кордоном, в місцевій школі в класах до половини учнів відсутні, багато хто вже більш-менш облаштувався там і вже є думки про продаж житла. ІМХО коли в цьому році війна не скінчиться, думки перейдуть в дії і де тоді будуть ціни х.з.
п.с. Коли що-мені падіння цін геть не вигідне.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 20:56
beee написав:
Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.
Проїжджав Юність, а там все заколочено. 1 з 10 будок працює. Людей немає.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 22:29
beee написав:
Пустые кирпичные коробки без инфраструктуры - бесполезны.
Для их непригодгости необязательна дырка в стене.
Дно, вероятно, уже есть. Возникли покупки, где есть одновременно 2 покупателя
До дна цін КРЖН - ще мінімум три-чотири роки.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 22:32
Щось забагато пессимізму. Миру всім та добра, росту доходів, гарного настрою!
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Додано: Вів 28 лют, 2023 22:42
flyman написав:
Чому вам не почекати коли аірмаксу "стукне" 60 років, і він "прозріє" як той продаван?
Аірмакс завжди несе позитив і в 60 буде танцювати шафл як той дід з Італії в Тік Тоці.
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