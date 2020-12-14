RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10776107771077810779
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:14

beee ,


Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.


Скажемо так.. з того, що чую від знайомих в Києві. З/п в гривні майже не змінилась в основному. Або несуттєво. Це ті, хто на 20 кгрн працював. Керівники середньої ланки трішки більше отримують в грн, ніж було до війни. Проте « на долари зарплату краще не перераховувати, боляче» , дослівно.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8649
З нами з: 15.02.09
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1921 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 17:25

Frant ,
Я особисто зрозумів - в перспективі слід все продавати і їхати звідси геть


не знаю, я вірю в перспективу.


Зустрічаються два пса, Шарік та Бобік.
Шарік відгодований - бо охороняє мясокомбінат, Бобік похудав на своїй меблевій фабриці!
Шарік. - Йди до мене на мясокомбінат там повно їди і хазяїн добрий!
- Не можу! У мене велика перспектива!
- Яка ще перспектива?
- Та я на днях чув як главбух директору сказав, що якщо справи так і далі будуть йти - то ми через місяць будемо всі у Бобіка член смоктати!


Переможемо і нас заллють грошима на відбудову. Буде і робота, і зарплати.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8649
З нами з: 15.02.09
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1921 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)

Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»

В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 17.12.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:25

  beee написав:Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)

Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»

В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях

У нас до війни 20% квартир в будинку пустовало. У рідних з приватного сектору - та сама ситуація - одні люди похилого віку. Не думаю, що дефіцита нема, є фінансова неспроможність тих хто втратив житло без допомоги держави купити нове. Та і взагалі, якось тільки в Кракові помістилось 220 тис. українців додатково до місцевих. Ось і думайте.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7313
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:38

drevlyanin ,


Уявляю цей форум через рік: п'ять-шість дописувачів набивають одну сторінку за тиждень часу


Ті, що виїдуть, будуть писати не менше. Принаймні деякий час. Це ж як прїхати в рідне село на зустріч однокласників, щоб показати як ти гарно в житті влаштувався. :lol:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8649
З нами з: 15.02.09
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1921 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:49

  beee написав:Дефицита нет. Всё в порядке
Всего-лишь 23 млн м2 разрушено (в реальности в разы больше)

Более 335 тысяч сообщений о разрушенном жилье подали граждане Украины через «Дію»

В приложении зафиксировано 23 млн кв. метров разрушенного и поврежденного жилья, однако эта цифра может быть гораздо больше. наибольшее количество повреждений жилья зарегистрировано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях


Тут така справа-на моїй вулиці досі нема десь 25% жителів, майже всі за кордоном, в місцевій школі в класах до половини учнів відсутні, багато хто вже більш-менш облаштувався там і вже є думки про продаж житла. ІМХО коли в цьому році війна не скінчиться, думки перейдуть в дії і де тоді будуть ціни х.з.
п.с. Коли що-мені падіння цін геть не вигідне.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 01.04.20
Подякував: 454 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:56

  beee написав:Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.

Проїжджав Юність, а там все заколочено. 1 з 10 будок працює. Людей немає.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5947
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:29

  beee написав:Пустые кирпичные коробки без инфраструктуры - бесполезны.
Для их непригодгости необязательна дырка в стене.

Дно, вероятно, уже есть. Возникли покупки, где есть одновременно 2 покупателя


До дна цін КРЖН - ще мінімум три-чотири роки.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23198
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:32

Щось забагато пессимізму. Миру всім та добра, росту доходів, гарного настрою!
Grand Touring
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 23.03.20
Подякував: 333 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:42

  flyman написав:Чому вам не почекати коли аірмаксу "стукне" 60 років, і він "прозріє" як той продаван?
Аірмакс завжди несе позитив і в 60 буде танцювати шафл як той дід з Італії в Тік Тоці.
Grand Touring
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 23.03.20
Подякував: 333 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10776107771077810779
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 117, 118, 119
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1185 5254387
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лют, 2023 10:35
Faceless
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23604 15922335
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лют, 2023 23:57
барабашов
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5303
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (249)
28.02.2023 22:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.