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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10777107781077910780
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 00:26

  Frant написав:
  beee написав:Пустые кирпичные коробки без инфраструктуры - бесполезны.
Для их непригодгости необязательна дырка в стене.

Дно, вероятно, уже есть. Возникли покупки, где есть одновременно 2 покупателя


До дна цін КРЖН - ще мінімум три-чотири роки.

От сегодня нет смысла считать. Дно - через два года после окончания войны.
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 01:36

  Hotab написав:airmax78 ,
А що у військових шпиталях? Там, сподіваюсь, платять нормально

Здається так само порізали , як іншим військовим в тилу. Якщо звичайно шпиталь в тилу.

Щодо тих, хто втратив житло в селах. В селах Чернігівщини так само по 1-2 тисячі дол пустують хати. Переселенці можуть сміливо заїжджати. Роботи звичайно майже нема, але в селах Луганщини її теж, мені здається, не було. Ну а щодо квартир в обласних центрах, тут звичайно вхідний квиток на десятки тисяч уо. Тут не так просто переїхати з умовного Маріуполя в рівноцінне місто.

За мариупольцев скажу - никто конкретно из них в Днепре ничего не покупает
Снимают не бомж-совок-цоколь Муха варианты а даже приличный новострой
И не у всех прямо там разрушено всё оставшееся жильё
Но в основном, что спрашивал, уцелел частный сектор
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 01:42

  striped написав:В новостях уже встретил термин "гуманитарная катастрофа" с жильем - уже уничтожено свыше 62000 домов: "Украина уже находится в гуманитарном кризисе из-за нехватки жилья. По данным генеральной прокуратуры, Россия уничтожила по меньшей мере 62 000 жилых домов за первый год войны. Это гораздо больше, чем мы строили даже в лучшие времена. Восстановление жилищного фонда, вероятно, займет десятилетие", – рассказал директор по маркетингу Денис Судилковский.
https://ubr.ua/market/real-estate/stroi ... mu-krizisu

И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался! А смотрим на объявления о продаже - а каждый день все дешевле и дешевле даже самое дешевое жилье. Почему? Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет. Репортажи из Бахмута и прочих прифронтовых городов все видели? Что люди отвечают на вопрос "Почему не уезжаете?" Ответы "А кому мы там нужны?" "Ехать не за что".
Еще хотелось бы увидеть динамику затрат на продовольствие у домохозяйств. И долга по коммуналке.

Так что подорожает обязательно. После того, как обновим исторические минимумы.


Ща придет Виталиан и скажет, что жители уничтоженных домов купят себе новострой в Киеве просто потому что им надо где-то жить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 01:51

  rjkz написав:
  striped написав:В новостях уже встретил термин "гуманитарная катастрофа" с жильем - уже уничтожено свыше 62000 домов: "Украина уже находится в гуманитарном кризисе из-за нехватки жилья. По данным генеральной прокуратуры, Россия уничтожила по меньшей мере 62 000 жилых домов за первый год войны. Это гораздо больше, чем мы строили даже в лучшие времена. Восстановление жилищного фонда, вероятно, займет десятилетие", – рассказал директор по маркетингу Денис Судилковский.
https://ubr.ua/market/real-estate/stroi ... mu-krizisu

И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался! А смотрим на объявления о продаже - а каждый день все дешевле и дешевле даже самое дешевое жилье. Почему? Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет. Репортажи из Бахмута и прочих прифронтовых городов все видели? Что люди отвечают на вопрос "Почему не уезжаете?" Ответы "А кому мы там нужны?" "Ехать не за что".
Еще хотелось бы увидеть динамику затрат на продовольствие у домохозяйств. И долга по коммуналке.

Так что подорожает обязательно. После того, как обновим исторические минимумы.


Ща придет Виталиан и скажет, что жители уничтоженных домов купят себе новострой в Киеве просто потому что им надо где-то жить.

Ті хто втратив житло через війну - звісно що куплять. На це зарезервовано 300 ярдів доларів.
airmax78
 
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