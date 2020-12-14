Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А що у військових шпиталях? Там, сподіваюсь, платять нормально
Здається так само порізали , як іншим військовим в тилу. Якщо звичайно шпиталь в тилу.
Щодо тих, хто втратив житло в селах. В селах Чернігівщини так само по 1-2 тисячі дол пустують хати. Переселенці можуть сміливо заїжджати. Роботи звичайно майже нема, але в селах Луганщини її теж, мені здається, не було. Ну а щодо квартир в обласних центрах, тут звичайно вхідний квиток на десятки тисяч уо. Тут не так просто переїхати з умовного Маріуполя в рівноцінне місто.
За мариупольцев скажу - никто конкретно из них в Днепре ничего не покупает Снимают не бомж-совок-цоколь Муха варианты а даже приличный новострой И не у всех прямо там разрушено всё оставшееся жильё Но в основном, что спрашивал, уцелел частный сектор
striped написав:В новостях уже встретил термин "гуманитарная катастрофа" с жильем - уже уничтожено свыше 62000 домов: "Украина уже находится в гуманитарном кризисе из-за нехватки жилья. По данным генеральной прокуратуры, Россия уничтожила по меньшей мере 62 000 жилых домов за первый год войны. Это гораздо больше, чем мы строили даже в лучшие времена. Восстановление жилищного фонда, вероятно, займет десятилетие", – рассказал директор по маркетингу Денис Судилковский. https://ubr.ua/market/real-estate/stroi ... mu-krizisu
И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался! А смотрим на объявления о продаже - а каждый день все дешевле и дешевле даже самое дешевое жилье. Почему? Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет. Репортажи из Бахмута и прочих прифронтовых городов все видели? Что люди отвечают на вопрос "Почему не уезжаете?" Ответы "А кому мы там нужны?" "Ехать не за что". Еще хотелось бы увидеть динамику затрат на продовольствие у домохозяйств. И долга по коммуналке.
Так что подорожает обязательно. После того, как обновим исторические минимумы.
Ща придет Виталиан и скажет, что жители уничтоженных домов купят себе новострой в Киеве просто потому что им надо где-то жить.
striped написав:В новостях уже встретил термин "гуманитарная катастрофа" с жильем - уже уничтожено свыше 62000 домов: "Украина уже находится в гуманитарном кризисе из-за нехватки жилья. По данным генеральной прокуратуры, Россия уничтожила по меньшей мере 62 000 жилых домов за первый год войны. Это гораздо больше, чем мы строили даже в лучшие времена. Восстановление жилищного фонда, вероятно, займет десятилетие", – рассказал директор по маркетингу Денис Судилковский. https://ubr.ua/market/real-estate/stroi ... mu-krizisu
И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался! А смотрим на объявления о продаже - а каждый день все дешевле и дешевле даже самое дешевое жилье. Почему? Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет. Репортажи из Бахмута и прочих прифронтовых городов все видели? Что люди отвечают на вопрос "Почему не уезжаете?" Ответы "А кому мы там нужны?" "Ехать не за что". Еще хотелось бы увидеть динамику затрат на продовольствие у домохозяйств. И долга по коммуналке.
Так что подорожает обязательно. После того, как обновим исторические минимумы.
Ща придет Виталиан и скажет, что жители уничтоженных домов купят себе новострой в Киеве просто потому что им надо где-то жить.
Ті хто втратив житло через війну - звісно що куплять. На це зарезервовано 300 ярдів доларів.