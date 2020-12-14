striped написав:

В новостях уже встретил термин "гуманитарная катастрофа" с жильем - уже уничтожено свыше 62000 домов: "Украина уже находится в гуманитарном кризисе из-за нехватки жилья. По данным генеральной прокуратуры, Россия уничтожила по меньшей мере 62 000 жилых домов за первый год войны. Это гораздо больше, чем мы строили даже в лучшие времена. Восстановление жилищного фонда, вероятно, займет десятилетие", – рассказал директор по маркетингу Денис Судилковский.И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался! А смотрим на объявления о продаже - а каждый день все дешевле и дешевле даже самое дешевое жилье. Почему? Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет. Репортажи из Бахмута и прочих прифронтовых городов все видели? Что люди отвечают на вопрос "Почему не уезжаете?" Ответы "А кому мы там нужны?" "Ехать не за что".Еще хотелось бы увидеть динамику затрат на продовольствие у домохозяйств. И долга по коммуналке.Так что подорожает обязательно. После того, как обновим исторические минимумы.