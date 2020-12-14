Додано: Сер 01 бер, 2023 02:05

beee написав: Я уже слышал, что конец стране, когда не было бензина, потом электрики, бесконечно наступали с беларуси.



Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди. Я уже слышал, что конец стране, когда не было бензина, потом электрики, бесконечно наступали с беларуси.Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.

Стране, конечно, не конец, но она в очень тяжелом положении.Странно это не признавать.Что касается перспектив окончания войны.Как один из форумчан-бы не истерил, но к вторжению раши Украина была готова ровно настолько, насколько это было возможно. +/-.Пуйло, так-же как и форумчанин, не оценил готовности Украины к войне и считал, что возьмет нахрапом за 3 дня. Не получилось. Но выйти из развязанной войны не может - "братва не поймет". Постепенно раша втягивается в долгоиграющую войну.И тут для Украины не очень хорошие новости - хоть на расконсервированных танках 60-х годов, хоть с ржавыми берданками, но пуйло будет отправлять на утилизацию в Украину сотни и сотни тысяч крепостных.Поэтому война будет продолжаться долго. Может не год и не два.Хотелось-бы ошибаться.Мне видится 2 пути прекращения войны - пуйло сдохнет и преемник воспользуется моментом, чтобы повесить поражение на дохляка или признать ошибочность пуйла и выход ращи из войны. Второй вариант, возможно, более долгий - развал раши изнутри по сценарию позднего СССР как результат санкций за вторжение в Афганистан.Оба варианта не быстрые.Вариант, что ЗСУ с западным вооружением в 2023 выбьет орков за пределы границ 1991 года - очень привлекательно выглядит, но для этого надо будет уничтожить, возможно, миллиона 2-3 лишнехромосомных. За год с этим не управиться.Так что Реус не зря видит риски даже при покупке в почти полцены.Тут еще немаловажное уточнение, что он купил "для себя". Как покупателя, его может на данный момент устраивать ремонт, но когда он будет продавать - вопрос актуальности "скрытых плинтусов" может возникнуть. Для того, чтобы "модный тренд" изменился, надо не так много времени - лет 5-7.