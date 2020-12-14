Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А що у військових шпиталях? Там, сподіваюсь, платять нормально
Здається так само порізали , як іншим військовим в тилу. Якщо звичайно шпиталь в тилу.
Щодо тих, хто втратив житло в селах. В селах Чернігівщини так само по 1-2 тисячі дол пустують хати. Переселенці можуть сміливо заїжджати. Роботи звичайно майже нема, але в селах Луганщини її теж, мені здається, не було. Ну а щодо квартир в обласних центрах, тут звичайно вхідний квиток на десятки тисяч уо. Тут не так просто переїхати з умовного Маріуполя в рівноцінне місто.
За мариупольцев скажу - никто конкретно из них в Днепре ничего не покупает Снимают не бомж-совок-цоколь Муха варианты а даже приличный новострой И не у всех прямо там разрушено всё оставшееся жильё Но в основном, что спрашивал, уцелел частный сектор
striped написав:В новостях уже встретил термин "гуманитарная катастрофа" с жильем - уже уничтожено свыше 62000 домов: "Украина уже находится в гуманитарном кризисе из-за нехватки жилья. По данным генеральной прокуратуры, Россия уничтожила по меньшей мере 62 000 жилых домов за первый год войны. Это гораздо больше, чем мы строили даже в лучшие времена. Восстановление жилищного фонда, вероятно, займет десятилетие", – рассказал директор по маркетингу Денис Судилковский. https://ubr.ua/market/real-estate/stroi ... mu-krizisu
И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался! А смотрим на объявления о продаже - а каждый день все дешевле и дешевле даже самое дешевое жилье. Почему? Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет. Репортажи из Бахмута и прочих прифронтовых городов все видели? Что люди отвечают на вопрос "Почему не уезжаете?" Ответы "А кому мы там нужны?" "Ехать не за что". Еще хотелось бы увидеть динамику затрат на продовольствие у домохозяйств. И долга по коммуналке.
Так что подорожает обязательно. После того, как обновим исторические минимумы.
Ща придет Виталиан и скажет, что жители уничтоженных домов купят себе новострой в Киеве просто потому что им надо где-то жить.
striped написав:В новостях уже встретил термин "гуманитарная катастрофа" с жильем - уже уничтожено свыше 62000 домов: "Украина уже находится в гуманитарном кризисе из-за нехватки жилья. По данным генеральной прокуратуры, Россия уничтожила по меньшей мере 62 000 жилых домов за первый год войны. Это гораздо больше, чем мы строили даже в лучшие времена. Восстановление жилищного фонда, вероятно, займет десятилетие", – рассказал директор по маркетингу Денис Судилковский. https://ubr.ua/market/real-estate/stroi ... mu-krizisu
И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался! А смотрим на объявления о продаже - а каждый день все дешевле и дешевле даже самое дешевое жилье. Почему? Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет. Репортажи из Бахмута и прочих прифронтовых городов все видели? Что люди отвечают на вопрос "Почему не уезжаете?" Ответы "А кому мы там нужны?" "Ехать не за что". Еще хотелось бы увидеть динамику затрат на продовольствие у домохозяйств. И долга по коммуналке.
Так что подорожает обязательно. После того, как обновим исторические минимумы.
Ща придет Виталиан и скажет, что жители уничтоженных домов купят себе новострой в Киеве просто потому что им надо где-то жить.
Ті хто втратив житло через війну - звісно що куплять. На це зарезервовано 300 ярдів доларів.
beee написав:Я уже слышал, что конец стране, когда не было бензина, потом электрики, бесконечно наступали с беларуси.
Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.
Стране, конечно, не конец, но она в очень тяжелом положении. Странно это не признавать. Что касается перспектив окончания войны. Как один из форумчан-бы не истерил, но к вторжению раши Украина была готова ровно настолько, насколько это было возможно. +/-. Пуйло, так-же как и форумчанин, не оценил готовности Украины к войне и считал, что возьмет нахрапом за 3 дня. Не получилось. Но выйти из развязанной войны не может - "братва не поймет". Постепенно раша втягивается в долгоиграющую войну. И тут для Украины не очень хорошие новости - хоть на расконсервированных танках 60-х годов, хоть с ржавыми берданками, но пуйло будет отправлять на утилизацию в Украину сотни и сотни тысяч крепостных. Поэтому война будет продолжаться долго. Может не год и не два. Хотелось-бы ошибаться. Мне видится 2 пути прекращения войны - пуйло сдохнет и преемник воспользуется моментом, чтобы повесить поражение на дохляка или признать ошибочность пуйла и выход ращи из войны. Второй вариант, возможно, более долгий - развал раши изнутри по сценарию позднего СССР как результат санкций за вторжение в Афганистан. Оба варианта не быстрые. Вариант, что ЗСУ с западным вооружением в 2023 выбьет орков за пределы границ 1991 года - очень привлекательно выглядит, но для этого надо будет уничтожить, возможно, миллиона 2-3 лишнехромосомных. За год с этим не управиться.
Так что Реус не зря видит риски даже при покупке в почти полцены. Тут еще немаловажное уточнение, что он купил "для себя". Как покупателя, его может на данный момент устраивать ремонт, но когда он будет продавать - вопрос актуальности "скрытых плинтусов" может возникнуть. Для того, чтобы "модный тренд" изменился, надо не так много времени - лет 5-7.
striped написав:В новостях уже встретил термин "гуманитарная катастрофа" с жильем - уже уничтожено свыше 62000 домов: "Украина уже находится в гуманитарном кризисе из-за нехватки жилья. По данным генеральной прокуратуры, Россия уничтожила по меньшей мере 62 000 жилых домов за первый год войны. Это гораздо больше, чем мы строили даже в лучшие времена. Восстановление жилищного фонда, вероятно, займет десятилетие", – рассказал директор по маркетингу Денис Судилковский. https://ubr.ua/market/real-estate/stroi ... mu-krizisu
И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался! А смотрим на объявления о продаже - а каждый день все дешевле и дешевле даже самое дешевое жилье. Почему? Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет. Репортажи из Бахмута и прочих прифронтовых городов все видели? Что люди отвечают на вопрос "Почему не уезжаете?" Ответы "А кому мы там нужны?" "Ехать не за что". Еще хотелось бы увидеть динамику затрат на продовольствие у домохозяйств. И долга по коммуналке.
Так что подорожает обязательно. После того, как обновим исторические минимумы.
Ща придет Виталиан и скажет, что жители уничтоженных домов купят себе новострой в Киеве просто потому что им надо где-то жить.
Ті хто втратив житло через війну - звісно що куплять. На це зарезервовано 300 ярдів доларів.
Я очень сомневаюсь, что они все пойдут на РЖН. Разрушены объекты инфраструктуры. Не все те деньги, которые дает Запад - подарки, очень значительная часть - кредиты. Их отдавать надо будет. И еще не до всех дошла глубина демографической катастрофы, она будет иметь (уже имеет) и экономические последствия. Хотя Виталиан уверен что нет. Так что тех 300 ярдов - на один зуб.