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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10778107791078010781
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:45

  striped написав:
  rjkz написав:
Поэтому война будет продолжаться долго. Может не год и не два.


В новостях вчера прочел, что американский генерал говорит что война может продолжаться до 3 лет. Не знаю от сегодня ли или от 24.02.22.
В этом случае повестки получат не только лишь все на этой ветке и деньги будут тратить уж точно не на плинтуса.

  rjkz написав:
Вариант, что ЗСУ с западным вооружением в 2023 выбьет орков за пределы границ 1991 года - очень привлекательно выглядит, но для этого надо будет уничтожить, возможно, миллиона 2-3 лишнехромосомных. За год с этим не управиться.


Почему именно 2-3 млн? Если с текущей скоростью 150тыс/год, то даже 2 млн это 13 лет.

Не знаю, що мав генерал на увазі "три роки", чому не "десять":

- у форматі 2014...2022, тобто активні БД як у 2014..2015, а потім лінія розмежування,
- північний фронт (Польща, Пибалтика),
- Молдова/Грузія,
- Тайвань...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:32

  rjkz написав:
  striped написав:В новостях уже встретил термин "гуманитарная катастрофа" с жильем - уже уничтожено свыше 62000 домов: "Украина уже находится в гуманитарном кризисе из-за нехватки жилья. По данным генеральной прокуратуры, Россия уничтожила по меньшей мере 62 000 жилых домов за первый год войны. Это гораздо больше, чем мы строили даже в лучшие времена. Восстановление жилищного фонда, вероятно, займет десятилетие", – рассказал директор по маркетингу Денис Судилковский.
https://ubr.ua/market/real-estate/stroi ... mu-krizisu

И это как раз аргумент для bee - какой ужасный дефицит образовался! А смотрим на объявления о продаже - а каждый день все дешевле и дешевле даже самое дешевое жилье. Почему? Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет. Репортажи из Бахмута и прочих прифронтовых городов все видели? Что люди отвечают на вопрос "Почему не уезжаете?" Ответы "А кому мы там нужны?" "Ехать не за что".
Еще хотелось бы увидеть динамику затрат на продовольствие у домохозяйств. И долга по коммуналке.

Так что подорожает обязательно. После того, как обновим исторические минимумы.


Ща придет Виталиан и скажет, что жители уничтоженных домов купят себе новострой в Киеве просто потому что им надо где-то жить.


вопрос в бездну: а это многоквартирные дома или и хаты тоже ? :)
Востаннє редагувалось baraka в Сер 01 бер, 2023 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 10:36

  striped написав:Потому что необходимость в жилье должна быть подкреплена денежкой. А денежек у тех, кому необходимо - нет.
это раздражает не только вас, но и западных партнеров. Каждый месяц в бюджет льются ярды долларов , но денег нет. Скоро начнут зажимать пальцы в тиски, чтобы не крали. В Ирпене поврежденное жилье ремонтируют бесплатно, причем темпами которые даже Хрущеву не снились
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/887905.html
Деньги на ремонт все же есть. Но не у всех. Сильно зависит от местных властей. по полностью разрушенному жилью решение пока не приняты. Скорее всего будут выдавать сертификаты, а нужные застройщики будут принимать их в обмен на бетон.
"Завдяки нашим італійським друзям 450 сімей знову мають свій дім. Але роботи ще дуже багато: доведеться виконати капітальний і поточний ремонт іще майже 140 багатоповерхівок. Ми звертатимемося по допомогу до різних фондів, щоб максимально швидко й ефективно відновити житло. Це наш пріоритет", - сказав Маркушин.

При цьому він уточнив, що італійці інвестували у відбудову $800 тис.
vitaliian
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  #<1 ... 10778107791078010781
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