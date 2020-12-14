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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лют, 2023 20:56
beee написав:
Я не вижу пустые дороги, закрытые золотые точки, кафе. В салоне ауди постоянно люди.
Проїжджав Юність, а там все заколочено. 1 з 10 будок працює. Людей немає.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 22:29
beee написав:
Пустые кирпичные коробки без инфраструктуры - бесполезны.
Для их непригодгости необязательна дырка в стене.
Дно, вероятно, уже есть. Возникли покупки, где есть одновременно 2 покупателя
До дна цін КРЖН - ще мінімум три-чотири роки.
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Frant
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Додано: Вів 28 лют, 2023 22:32
Щось забагато пессимізму. Миру всім та добра, росту доходів, гарного настрою!
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Додано: Сер 01 бер, 2023 00:26
Frant написав: beee написав:
Пустые кирпичные коробки без инфраструктуры - бесполезны.
Для их непригодгости необязательна дырка в стене.
Дно, вероятно, уже есть. Возникли покупки, где есть одновременно 2 покупателя
До дна цін КРЖН - ще мінімум три-чотири роки.
От сегодня нет смысла считать. Дно - через два года после окончания войны.
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Damien
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:59
Damien написав:
От сегодня нет смысла считать. Дно - через два года после окончания войны.
Дно, очевидно, уже пройдено. Пошли покупки. Раз пошли покупки, значит лучшие варианты начинают исчезать. Со всеми вытекающими.
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airmax78
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Додано: Сер 01 бер, 2023 17:44
airmax78 написав: Damien написав:
От сегодня нет смысла считать. Дно - через два года после окончания войны.
Дно, очевидно, уже пройдено. Пошли покупки. Раз пошли покупки, значит лучшие варианты начинают исчезать. Со всеми вытекающими.
Макс, я понимаю, что вы не хотите принять, что ваша квиточка -50% с начала войны и жаждите реванша, но движение вниз продолжается и вы не в силах повлиять на этот процесс. Не переживайте так сильно, вы ведь для себя покупали, а не для отрицательных спекуляций. Лет через 10 ценник порадует вас.
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reus
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:20
reus написав: airmax78 написав: Damien написав:
От сегодня нет смысла считать. Дно - через два года после окончания войны.
Дно, очевидно, уже пройдено. Пошли покупки. Раз пошли покупки, значит лучшие варианты начинают исчезать. Со всеми вытекающими.
Макс, я понимаю, что вы не хотите принять, что ваша квиточка -50% с начала войны и жаждите реванша, но движение вниз продолжается и вы не в силах повлиять на этот процесс. Не переживайте так сильно, вы ведь для себя покупали, а не для отрицательных спекуляций. Лет через 10 ценник порадует вас.
Я и не собираюсь влиять на этот процесс: все слабоверные и паникеры обязаны заплатить за свой позор хотя бы деньгами. Это справедливо.
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airmax78
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:25
airmax78 написав:
Я и не собираюсь влиять на этот процесс: все слабоверные и паникеры обязаны заплатить за свой позор хотя бы деньгами. Это справедливо.
Паникеры платят -50% от 2021 года и больше, а -30% это уже суровые будни, продать без такого дисконта почти не реально. Через какое-то время и дисконт -50% будет обычным делом. И чего позор? Вам будущее известно? Я вам рассказывал историю своих родственников. Сами наслаждаетесь Венским кофе и рассуждаете о позоре) Я это к тому, что вы поступили разумно, и может тот, кто продал с таким дисконтом тоже правильно сделал, время покажет.
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reus
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