Додано: Сер 01 бер, 2023 18:25

airmax78 написав: Я и не собираюсь влиять на этот процесс: все слабоверные и паникеры обязаны заплатить за свой позор хотя бы деньгами. Это справедливо. Я и не собираюсь влиять на этот процесс: все слабоверные и паникеры обязаны заплатить за свой позор хотя бы деньгами. Это справедливо.

Паникеры платят -50% от 2021 года и больше, а -30% это уже суровые будни, продать без такого дисконта почти не реально. Через какое-то время и дисконт -50% будет обычным делом. И чего позор? Вам будущее известно? Я вам рассказывал историю своих родственников. Сами наслаждаетесь Венским кофе и рассуждаете о позоре) Я это к тому, что вы поступили разумно, и может тот, кто продал с таким дисконтом тоже правильно сделал, время покажет.