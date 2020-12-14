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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 бер, 2023 18:52
airmax78 написав:
украинский народ наконец-то имеет возможность защищаться
Але кожен це розуміє по різному, хто в лондонах співчуває, хтось в нюорках, вечір просто захоплюючих оповідань
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:55
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Я и не собираюсь влиять на этот процесс: все слабоверные и паникеры обязаны заплатить за свой позор хотя бы деньгами. Это справедливо.
Паникеры платят -50% от 2021 года и больше, а -30% это уже суровые будни, продать без такого дисконта почти не реально. Через какое-то время и дисконт -50% будет обычным делом. И чего позор? Вам будущее известно? Я вам рассказывал историю своих родственников. Сами наслаждаетесь Венским кофе и рассуждаете о позоре) Я это к тому, что вы поступили разумно, и может тот, кто продал с таким дисконтом тоже правильно сделал, время покажет.
Тот кто через год полномасштабной войны так и не понял, что украинский народ впервые за последние 800 лет, наконец-то, делает правильный поворот на распутье и готов защищать свой выбор и, самое главное, наконец-то имеет возможность защищаться - должен заплатить за свою слепоту.
Это поверхностные люди, они не заслуживают тех активов которые у них по какой-то причине появились (часто случайно или благодаря каким-то коррупционным схемам и прочему мутеву).
Вас же не буду называть мародером. Вы не мародер. Просто санитар леса. Санитар КРЖН.
Я сделал свой выбор - купил квартиру во время полномасштабной войны, вы сделали выбор - наслаждаетесь Венским кофе, кто-то сделал свой выбор - продал -45% от 2021 года. Только время покажет, кто правильно поступил.
Хорошо, тогда и я вас не буду называть дезертиром. Вы не дезертир. А просто человек с развитым инстинктом самосохранения.
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reus
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:56
somilitark написав: airmax78 написав:
Дно, очевидно, уже пройдено. Пошли покупки. Раз пошли покупки, значит лучшие варианты начинают исчезать. Со всеми вытекающими.
Звучить точно як в петросяна на новорічний вечір:
нравіццо не нравіццо, а квіточки зникають з продажу і будуть тільки дорощати)))
Вангогі не можуть подешевшати, головне щоб автор фізично дочекався тих славетних часів...
Не хочу з Вами сперичатись. Квітка тут ні до чого - вона поза ринком. Але всі ми повинні чітко усвідомлювати що відбувається з народом та країною. Я ще не бачив такого в своєму житті. Це щось легендарне. Це нагадує Ізраїль. Це нагадує Стародавню Грецію, Спарту. Насправді пох скільки тут коштуватиме нерухомість.
"Формуються світло й темрява, складаючись разом.
Літнє сонце перетікає в зими.
Все, що діється нині з ними всіма, називається часом.
Головне розуміти, що все це діється саме з ними."(с)
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 01 бер, 2023 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:01
airmax78 написав: reus написав:
Макс, я понимаю, что вы не хотите принять, что ваша квиточка -50% с начала войны и жаждите реванша, но движение вниз продолжается и вы не в силах повлиять на этот процесс. Не переживайте так сильно, вы ведь для себя покупали, а не для отрицательных спекуляций. Лет через 10 ценник порадует вас.
Я и не собираюсь влиять на этот процесс: все слабоверные и паникеры обязаны заплатить за свой позор хотя бы деньгами. Это справедливо.
Я слабонервний і панікер, але за ваші лосі платити не буду
До речі, замітили, що лосі Максима ростуть в арифметичній прогресії?
Скоріше всього втратить свої 400 куе так як квіточку захоплять якісь бомжі або маргінали. Може буде рух "окупантос" як в Іспанії... В Україні завжди так, якщо бачать що щось пагано лежить. А тут скриті плінтуса...хто б не захотів пожити?
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:04
BIGor написав: airmax78 написав:
Я и не собираюсь влиять на этот процесс: все слабоверные и паникеры обязаны заплатить за свой позор хотя бы деньгами. Это справедливо.
Я слабонервний і панікер, але за ваші лосі платити не буду
До речі, замітили, що лосі Максима ростуть в арифметичній прогресії?
Скоріше всього втратить свої 400 куе так як квіточку захоплять якісь бомжі або маргінали. Може буде рух "окупантос" як в Іспанії... В Україні завжди так, якщо бачать що щось пагано лежить. А тут скриті плінтуса...хто б не захотів пожити?
Бігор, не ображайтесь, але Ви були маргіналом в Україні і залишаєтесь маргіналом у Польші. Потрібно щось змінювати. Ви нарешті вийшли на оперативний простір, все що заважало розправити крила залишилось в Україні - потрібно летіти до сонця і забути вже тих хто залишився позаду.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:04
airmax78 написав:
Насправді пох скільки тут коштуватиме нерухомість.
Ну так підкріпіть свої меседжі справами, Реус за сотку( на решту від тих грошей за яку взяв свою квіточку) забере ваш вангог, все просто як апельсин(с).
Все одно з доками у вас трохи не феншуй, повернутись тільки в 60 років зможете...так що вангог для вас це тільки комуналь і біль в спогадах, скільки було за ті кляті плінтуса сплачено з пересунутими стінами...
Востаннє редагувалось somilitark
в Сер 01 бер, 2023 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:07
somilitark написав: airmax78 написав:
Насправді пох скільки тут коштуватиме нерухомість.
Ну так підкріпіть свої меседжі ділами, Реус за сотку( на решту від тих грошей за яку взяв свою квіточку) забере ваш вангог, все просто як апельсин(с).
Все одно з доками у вас трохи не феншуй, повернутись тільки в 60 років зможете...так що вангог для вас це тільки комуналь і біль в спогадах, скільки було за ті кляті плінтуса сплачено з пересунутими стінами...
Навіщо? Я хочу мати тут свій дім. Я хочу щоб мені було куди повернутись.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:10
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Насправді пох скільки тут коштуватиме нерухомість.
Ну так підкріпіть свої меседжі ділами, Реус за сотку( на решту від тих грошей за яку взяв свою квіточку) забере ваш вангог, все просто як апельсин(с).
Все одно з доками у вас трохи не феншуй, повернутись тільки в 60 років зможете...так що вангог для вас це тільки комуналь і біль в спогадах, скільки було за ті кляті плінтуса сплачено з пересунутими стінами...
Навіщо? Я хочу мати тут свій дім. Я хочу щоб мені було куди повернутись.
А маміна комуналка в Одесі?
Флайман пригав би до стелі від цих умов, а ви хочете зачекати ще 16 років, вангогів важко зрозуміти, але їх єднає одне, дуже часто наступають на граблі з назвою полтосік
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:13
somilitark написав: airmax78 написав: somilitark написав:
Ну так підкріпіть свої меседжі ділами, Реус за сотку( на решту від тих грошей за яку взяв свою квіточку) забере ваш вангог, все просто як апельсин(с).
Все одно з доками у вас трохи не феншуй, повернутись тільки в 60 років зможете...так що вангог для вас це тільки комуналь і біль в спогадах, скільки було за ті кляті плінтуса сплачено з пересунутими стінами...
Навіщо? Я хочу мати тут свій дім. Я хочу щоб мені було куди повернутись.
А маміна комуналка в Одесі?
Флайман пригав би до стелі від цих умов, а ви хочете зачекати ще 16 років, вангогів важко зрозуміти, але їх єднає одне, дуже часто наступають на граблі з назвою полтосік
по сравнению с вашими потугами петросян просто образец искрометного юмора
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:44
Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине
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