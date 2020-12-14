RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10778107791078010781
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:45

  Прохожий написав:по сравнению с вашими

Чомусь згадалась нородна мудрість, що пенсію просто так не дають.
Ви там разом з Франтом кожного дня молитесь на графінчик, зав'язуйте, бо почнете сусідів кусати в офлайні, ваш улюблений Максік визове австрійських комісарів, а вони суворі, там просто так гроші не платять, вони добре натаскані на таких персонажів як ви)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12561
З нами з: 30.12.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 3541 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

somilitark написав:
  Прохожий написав:по сравнению с вашими

Чомусь згадалась нородна мудрість, що пенсію просто так не дають.
Ви там разом з Франтом кожного дня молитесь на графінчик, зав'язуйте, бо почнете сусідів кусати в офлайні, ваш улюблений Максік визове австрійських комісарів, а вони суворі, там просто так гроші не платять, вони добре натаскані на таких персонажів як ви)))
Петросян, ты достал своим флудом

Чукча, в вигмам флудерастить
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 415
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
Олежан
 
Повідомлень: 904
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:28

  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

Чудово, станемо всі багатшими.
kyk
 
Повідомлень: 984
З нами з: 24.01.12
Подякував: 166 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:03

  airmax78 написав:
  Damien написав:От сегодня нет смысла считать. Дно - через два года после окончания войны.

Дно, очевидно, уже пройдено. Пошли покупки. Раз пошли покупки, значит лучшие варианты начинают исчезать. Со всеми вытекающими.

переполошені олені злякалися курсу ПА38 і ломанулися в КРЖН?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30832
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:19

  Чукча2 написав:Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине


Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )
adeges
 
Повідомлень: 4174
З нами з: 14.03.06
Подякував: 341 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10778107791078010781
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1195 5255833
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 бер, 2023 12:49
Faceless
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23604 15923604
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лют, 2023 23:57
барабашов
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5306
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2344)
01.03.2023 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.