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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 бер, 2023 19:45
Прохожий написав:
по сравнению с вашими
Чомусь згадалась нородна мудрість, що пенсію просто так не дають.
Ви там разом з Франтом кожного дня молитесь на графінчик, зав'язуйте, бо почнете сусідів кусати в офлайні, ваш улюблений Максік визове австрійських комісарів, а вони суворі, там просто так гроші не платять, вони добре натаскані на таких персонажів як ви)))
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somilitark
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:55
somilitark написав: Прохожий написав:
по сравнению с вашими
Чомусь згадалась нородна мудрість, що пенсію просто так не дають.
Ви там разом з Франтом кожного дня молитесь на графінчик, зав'язуйте, бо почнете сусідів кусати в офлайні, ваш улюблений Максік визове австрійських комісарів, а вони суворі, там просто так гроші не платять, вони добре натаскані на таких персонажів як ви)))
Петросян, ты достал своим флудом
Чукча, в вигмам флудерастить
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:16
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
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Олежан
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:28
Олежан написав:
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
Чудово, станемо всі багатшими.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:03
airmax78 написав: Damien написав:
От сегодня нет смысла считать. Дно - через два года после окончания войны.
Дно, очевидно, уже пройдено. Пошли покупки. Раз пошли покупки, значит лучшие варианты начинают исчезать. Со всеми вытекающими.
переполошені олені злякалися курсу ПА38 і ломанулися в КРЖН?
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:19
Чукча2 написав:
Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине
Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )
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_Klim
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