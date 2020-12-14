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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 бер, 2023 21:03
airmax78 написав: Damien написав:
От сегодня нет смысла считать. Дно - через два года после окончания войны.
Дно, очевидно, уже пройдено. Пошли покупки. Раз пошли покупки, значит лучшие варианты начинают исчезать. Со всеми вытекающими.
переполошені олені злякалися курсу ПА38 і ломанулися в КРЖН?
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flyman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:19
Чукча2 написав:
Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине
Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )
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adeges
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Додано: Сер 01 бер, 2023 22:52
Олежан написав:
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
- от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
- очевидно фиала крупный влошенец в недвигу киева
в любом случае из за уменьшения экономических территорий, значимость и ценности киевской недвиги уже не будет прежней.
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Zebra
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Додано: Сер 01 бер, 2023 22:58
Zebra написав:
от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.
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vitaliian
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Додано: Сер 01 бер, 2023 23:04
Олежан написав:
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
гіперінфлєц в грн.?
це як в "маю на шашлики", тільки без уточнення що в якості м"яса
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flyman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 23:06
vitaliian написав: Zebra написав:
от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.
думаю, що ракета дорожча, чим ціла п"ятиповерхівка хрущів, хіба підготовка "під реновацію"
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flyman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 23:08
vitaliian написав: Zebra написав:
от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.
поражение рашки уже очевидные вещи, хотели бы победить, зимой бы создали ударную наземную, авиационную и ракетную группировку для удара по наиболее важным объектам в Киеве, начиная с Конча-заспы, межигорья, печерских холмов и т.д. - в первую очередь всегда бомбится столица, элиты, важные правительственные объекты. То что делает рашка, это чистой воды слив, осталось максимум полгода и война закончится выводом войск.
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Zebra
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Додано: Сер 01 бер, 2023 23:18
flyman написав: vitaliian написав: Zebra написав:
от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.
думаю, що ракета дорожча, чим ціла п"ятиповерхівка хрущів, хіба підготовка "під реновацію"
военные действия рашил - с моей точки зрения - неимоверный абсурд. Если где то будет разбомблена хрущевка, или развален в каком то селе сарай, с землей сравняют мариуполь, угледар или бахмут, чернигов, сумы, харьков еще какой мухосранск к военной победе не имеет никакого отношения - в первую очередь должен быть парализован государственный аппарат, нанесен смертельный урон элитам, их имуществу, женам, детям, родственникам - вся военно-политическая элита если понесет существенные потери, она подпишет все чтоб только это прекратить. Бизнес украинских элит процветает, их жены, дети, все депутаты вообще прекрасно себя чувствуют в Киеве, заседают в Раде, посещают кафе и рестораны.
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Zebra
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Додано: Сер 01 бер, 2023 23:22
Zebra знаю знаю это всё Скабеевой слова. Она тоже удивлялась, почему стреляют "не туда". А у меня встречный вопрос, на поркуя они развалили 20% Ирпеня? (В Бахмуте/Мариуполе не был оценить масштабы не могу). У меня есть предположение но на этой ветке оно оффтоп, а если по теме, я бы не был ни в чём уверен. Хочется верить что Киев разрушить в их планах нет.
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vitaliian
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