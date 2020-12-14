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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10779107801078110782>
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:03

  airmax78 написав:
  Damien написав:От сегодня нет смысла считать. Дно - через два года после окончания войны.

Дно, очевидно, уже пройдено. Пошли покупки. Раз пошли покупки, значит лучшие варианты начинают исчезать. Со всеми вытекающими.

переполошені олені злякалися курсу ПА38 і ломанулися в КРЖН?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:19

  Чукча2 написав:Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине


Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:52

  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

- от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
- очевидно фиала крупный влошенец в недвигу киева

в любом случае из за уменьшения экономических территорий, значимость и ценности киевской недвиги уже не будет прежней.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:58

  Zebra написав:от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:04

  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

гіперінфлєц в грн.?
це як в "маю на шашлики", тільки без уточнення що в якості м"яса
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:06

  vitaliian написав:
  Zebra написав:от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.

думаю, що ракета дорожча, чим ціла п"ятиповерхівка хрущів, хіба підготовка "під реновацію"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:08

  vitaliian написав:
  Zebra написав:от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.

поражение рашки уже очевидные вещи, хотели бы победить, зимой бы создали ударную наземную, авиационную и ракетную группировку для удара по наиболее важным объектам в Киеве, начиная с Конча-заспы, межигорья, печерских холмов и т.д. - в первую очередь всегда бомбится столица, элиты, важные правительственные объекты. То что делает рашка, это чистой воды слив, осталось максимум полгода и война закончится выводом войск.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:18

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.

думаю, що ракета дорожча, чим ціла п"ятиповерхівка хрущів, хіба підготовка "під реновацію"

военные действия рашил - с моей точки зрения - неимоверный абсурд. Если где то будет разбомблена хрущевка, или развален в каком то селе сарай, с землей сравняют мариуполь, угледар или бахмут, чернигов, сумы, харьков еще какой мухосранск к военной победе не имеет никакого отношения - в первую очередь должен быть парализован государственный аппарат, нанесен смертельный урон элитам, их имуществу, женам, детям, родственникам - вся военно-политическая элита если понесет существенные потери, она подпишет все чтоб только это прекратить. Бизнес украинских элит процветает, их жены, дети, все депутаты вообще прекрасно себя чувствуют в Киеве, заседают в Раде, посещают кафе и рестораны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:22

Zebra знаю знаю это всё Скабеевой слова. Она тоже удивлялась, почему стреляют "не туда". А у меня встречный вопрос, на поркуя они развалили 20% Ирпеня? (В Бахмуте/Мариуполе не был оценить масштабы не могу). У меня есть предположение но на этой ветке оно оффтоп, а если по теме, я бы не был ни в чём уверен. Хочется верить что Киев разрушить в их планах нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:32

  Zebra написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:думаю, що ракета дорожча, чим ціла п"ятиповерхівка хрущів, хіба підготовка "під реновацію"

военные действия рашил - с моей точки зрения - неимоверный абсурд. Если где то будет разбомблена хрущевка, или развален в каком то селе сарай, с землей сравняют мариуполь, угледар или бахмут, чернигов, сумы, харьков еще какой мухосранск к военной победе не имеет никакого отношения - в первую очередь должен быть парализован государственный аппарат, нанесен смертельный урон элитам, их имуществу, женам, детям, родственникам - вся военно-политическая элита если понесет существенные потери, она подпишет все чтоб только это прекратить. Бизнес украинских элит процветает, их жены, дети, все депутаты вообще прекрасно себя чувствуют в Киеве, заседают в Раде, посещают кафе и рестораны.

Тобто якщо видалити паразитів/кровосісь з організму, то він загнеться. Цілком можливо, може бути шок від очищення, але мало імовірно.
flyman
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