vitaliian написав:Zebra знаю знаю это всё Скабеевой слова. Она тоже удивлялась, почему стреляют "не туда". А у меня встречный вопрос, на поркуя они развалили 20% Ирпеня? (В Бахмуте/Мариуполе не был оценить масштабы не могу). У меня есть предположение но на этой ветке оно оффтоп, а если по теме, я бы не был ни в чём уверен. Хочется верить что Киев разрушить в их планах нет.
Конечно нет, война ради войны, а не ради победы. Не абсурдно ли выглядит заседание Рады в зоне досягаемости гиперзвуковых неперехватываемых ракет Искандер? Я видел с какой точноснью он бьет и какой урон наносит (готель "Украина" в Чернигове - в самое яблочко). Просто цели совсем другие. Даже тревогу не успеют объявить, ракета долетает за минуту-две от момента пуска (более того факт пуска моогут не засечь). Сделав вывод, что целей победить в войне нет, значит и война как таковая нужна не для победы - утилизация зеков, утилизация военного имущества, утилизация молодых мужчин пристарелым маньяком путиным, абсурд сплошной.