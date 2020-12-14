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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10779107801078110782
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 00:07

  vitaliian написав:Zebra знаю знаю это всё Скабеевой слова. Она тоже удивлялась, почему стреляют "не туда". А у меня встречный вопрос, на поркуя они развалили 20% Ирпеня? (В Бахмуте/Мариуполе не был оценить масштабы не могу). У меня есть предположение но на этой ветке оно оффтоп, а если по теме, я бы не был ни в чём уверен. Хочется верить что Киев разрушить в их планах нет.

Конечно нет, война ради войны, а не ради победы. Не абсурдно ли выглядит заседание Рады в зоне досягаемости гиперзвуковых неперехватываемых ракет Искандер? Я видел с какой точноснью он бьет и какой урон наносит (готель "Украина" в Чернигове - в самое яблочко). Просто цели совсем другие. Даже тревогу не успеют объявить, ракета долетает за минуту-две от момента пуска (более того факт пуска моогут не засечь). Сделав вывод, что целей победить в войне нет, значит и война как таковая нужна не для победы - утилизация зеков, утилизация военного имущества, утилизация молодых мужчин пристарелым маньяком путиным, абсурд сплошной.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 01:04

  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

Фиала просто пасется на этой ветке и почитывает Эйр Макса.
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  #<1 ... 10779107801078110782
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