Додано: Чет 02 бер, 2023 01:13

Zebra написав: vitaliian написав: Zebra написав: от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем. вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.

поражение рашки уже очевидные вещи, хотели бы победить, зимой бы создали ударную наземную, авиационную и ракетную группировку для удара по наиболее важным объектам в Киеве, начиная с Конча-заспы, межигорья, печерских холмов и т.д. - в первую очередь всегда бомбится столица, элиты, важные правительственные объекты. То что делает рашка, это чистой воды слив, осталось максимум полгода и война закончится выводом войск. поражение рашки уже очевидные вещи, хотели бы победить, зимой бы создали ударную наземную, авиационную и ракетную группировку для удара по наиболее важным объектам в Киеве, начиная с Конча-заспы, межигорья, печерских холмов и т.д. - в первую очередь всегда бомбится столица, элиты, важные правительственные объекты. То что делает рашка, это чистой воды слив, осталось максимум полгода и война закончится выводом войск.

Бльоооооо.... от вас не отпускает этот синдром "великой россии". "Они даже не начинали". А теперь - "они сливают". Что должно произойти, чтобы вы, наконец, поняли, что они просто получили в Украине таких пи*здюлей, которых не получали с 1941 года. Вот и весь секрет "слива".ЧТО ИМ ДАСТ РАЗРУШЕНИЕ ЦЕНТРА КИЕВА??? Это что, как-то поможет взять Бахмут?Хло готов заплатить (и платит) +/- любую цену чтобы победить в Украине. Нет сейчас ничего о чем он мечтал бы больше в своей жизни. И кацапы сейчас в Украине воюют так хорошо как они только умеют. Лучше чем в Украине они не воевали ни в одной войне в своей истории.