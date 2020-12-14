RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10779107801078110782
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 00:07

не по теме
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 02 бер, 2023 02:06, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11831
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 2585 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 01:04

  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

Фиала просто пасется на этой ветке и почитывает Эйр Макса.
airmax78
 
Повідомлень: 41990
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 01:08

  adeges написав:
  Чукча2 написав:Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине


Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )

Квітку обслуговують машиномісця з великим запасом - я ж писав. І навіщо мучати себе Сердючкою, коли ці гроші можна напряму відправити в той же таки ПЖ, або на якийсь черговий сбір на перетворення росіян в хороших руських.
airmax78
 
Повідомлень: 41990
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 01:13

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.

поражение рашки уже очевидные вещи, хотели бы победить, зимой бы создали ударную наземную, авиационную и ракетную группировку для удара по наиболее важным объектам в Киеве, начиная с Конча-заспы, межигорья, печерских холмов и т.д. - в первую очередь всегда бомбится столица, элиты, важные правительственные объекты. То что делает рашка, это чистой воды слив, осталось максимум полгода и война закончится выводом войск.

Бльоооооо.... от вас не отпускает этот синдром "великой россии". "Они даже не начинали". А теперь - "они сливают". Что должно произойти, чтобы вы, наконец, поняли, что они просто получили в Украине таких пи*здюлей, которых не получали с 1941 года. Вот и весь секрет "слива".
ЧТО ИМ ДАСТ РАЗРУШЕНИЕ ЦЕНТРА КИЕВА??? Это что, как-то поможет взять Бахмут?
Хло готов заплатить (и платит) +/- любую цену чтобы победить в Украине. Нет сейчас ничего о чем он мечтал бы больше в своей жизни. И кацапы сейчас в Украине воюют так хорошо как они только умеют. Лучше чем в Украине они не воевали ни в одной войне в своей истории.
airmax78
 
Повідомлень: 41990
З нами з: 25.10.12
Подякував: 955 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10779107801078110782
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1195 5256212
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 бер, 2023 12:49
Faceless
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23604 15923859
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лют, 2023 23:57
барабашов
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5306
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2349)
02.03.2023 00:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.