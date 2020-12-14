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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 00:07
не по теме
Востаннє редагувалось Zebra
в Чет 02 бер, 2023 02:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 01:04
Олежан написав:
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
Фиала просто пасется на этой ветке и почитывает Эйр Макса.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 01:08
adeges написав: Чукча2 написав:
Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине
Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )
Квітку обслуговують машиномісця з великим запасом - я ж писав. І навіщо мучати себе Сердючкою, коли ці гроші можна напряму відправити в той же таки ПЖ, або на якийсь черговий сбір на перетворення росіян в хороших руських.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 01:13
Zebra написав: vitaliian написав: Zebra написав:
от гиперзвуковых ракет нет защиты, если бы рашка желала, наклепала бы и раскатала киев, но этот вариант уже исключен
вы ш сами недавно тут говорили, что Киев будет расфигачен с300 с территории РБ. А как надумали купить в Киеве недвижимость, этот вариант стал "уже исключён". Я без претензий просто смешно, как меняется точка зрения в зависимости от того, покупаем или продаем.
поражение рашки уже очевидные вещи, хотели бы победить, зимой бы создали ударную наземную, авиационную и ракетную группировку для удара по наиболее важным объектам в Киеве, начиная с Конча-заспы, межигорья, печерских холмов и т.д. - в первую очередь всегда бомбится столица, элиты, важные правительственные объекты. То что делает рашка, это чистой воды слив, осталось максимум полгода и война закончится выводом войск.
Бльоооооо.... от вас не отпускает этот синдром "великой россии". "Они даже не начинали". А теперь - "они сливают". Что должно произойти, чтобы вы, наконец, поняли, что они просто получили в Украине таких пи*здюлей, которых не получали с 1941 года. Вот и весь секрет "слива".
ЧТО ИМ ДАСТ РАЗРУШЕНИЕ ЦЕНТРА КИЕВА??? Это что, как-то поможет взять Бахмут?
Хло готов заплатить (и платит) +/- любую цену чтобы победить в Украине. Нет сейчас ничего о чем он мечтал бы больше в своей жизни. И кацапы сейчас в Украине воюют так хорошо как они только умеют. Лучше чем в Украине они не воевали ни в одной войне в своей истории.
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