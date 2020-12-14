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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10778107791078010781
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 23:04

  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

гіперінфлєц в грн.?
це як в "маю на шашлики", тільки без уточнення що в якості м"яса
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 01:04

  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

Фиала просто пасется на этой ветке и почитывает Эйр Макса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 01:08

  adeges написав:
  Чукча2 написав:Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине


Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )

Квітку обслуговують машиномісця з великим запасом - я ж писав. І навіщо мучати себе Сердючкою, коли ці гроші можна напряму відправити в той же таки ПЖ, або на якийсь черговий сбір на перетворення росіян в хороших руських.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 07:58

  adeges написав:
  Чукча2 написав:Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине


Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )


при зп 8000 ойро можно і не економити
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:22

  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

А він не сказав, коли це станеться?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:25

  Ромасик написав:
  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

А він не сказав, коли це станеться?

Він не військовий експерт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:25

Эрик Найман пишет, что в 2022 году в Киеве было сдано 908К квм жилья, что на 54% меньше чем в 2021 с 1906 квм.
По Украине падение составило 38%.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:27

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

А він не сказав, коли це станеться?

Він не військовий експерт.

Варто ним стати, щоб увечері 8 травня встигнути заскочити в останній вагон.
Ромасик
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