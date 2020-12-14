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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 бер, 2023 23:04
Олежан написав:
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
гіперінфлєц в грн.?
це як в "маю на шашлики", тільки без уточнення що в якості м"яса
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Додано: Чет 02 бер, 2023 01:04
Олежан написав:
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
Фиала просто пасется на этой ветке и почитывает Эйр Макса.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 01:08
adeges написав: Чукча2 написав:
Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине
Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )
Квітку обслуговують машиномісця з великим запасом - я ж писав. І навіщо мучати себе Сердючкою, коли ці гроші можна напряму відправити в той же таки ПЖ, або на якийсь черговий сбір на перетворення росіян в хороших руських.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 07:58
adeges написав: Чукча2 написав:
Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине
Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )
при зп 8000 ойро можно і не економити
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Олежан
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Додано: Чет 02 бер, 2023 08:22
Олежан написав:
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
А він не сказав, коли це станеться?
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Ромасик
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Додано: Чет 02 бер, 2023 08:25
Ромасик написав: Олежан написав:
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
А він не сказав, коли це станеться?
Він не військовий експерт.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 08:25
Эрик Найман пишет, что в 2022 году в Киеве было сдано 908К квм жилья, что на 54% меньше чем в 2021 с 1906 квм.
По Украине падение составило 38%.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 08:27
airmax78 написав: Ромасик написав: Олежан написав:
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
А він не сказав, коли це станеться?
Він не військовий експерт.
Варто ним стати, щоб увечері 8 травня встигнути заскочити в останній вагон.
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Ромасик
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_Klim
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