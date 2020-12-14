Додано: Чет 02 бер, 2023 09:32

немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.



кратко:

жопа.





адекватных предложений нет.

то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.

то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств

все остальное - убитое в хлам за 30к.



по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.



судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.

на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.



ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры