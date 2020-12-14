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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10779107801078110782
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:58

  Ромасик написав:Варто ним стати, щоб увечері 8 травня встигнути заскочити в останній вагон.



А шо має статися 8 травня ?
І в якому напрямку рухається цей Єостанній вагон" ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:58

Vadim_

ну и?)))
3 квартиры за 9 месяцев, которые моментально улетели - это разве жизнь?))
boshetyn
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:15

  boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.

кратко:
жопа.


адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.

по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры

#днопройдено (кто не понял - тот поймет)
airmax78
 
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  #<1 ... 10779107801078110782
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