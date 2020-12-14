|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 01:08
adeges написав: Чукча2 написав:
Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине
Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )
Квітку обслуговують машиномісця з великим запасом - я ж писав. І навіщо мучати себе Сердючкою, коли ці гроші можна напряму відправити в той же таки ПЖ, або на якийсь черговий сбір на перетворення росіян в хороших руських.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41990
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 955 раз.
- Подякували: 5154 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:22
Олежан написав:
сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!
А він не сказав, коли це станеться?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5952
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1374 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 бер, 2023 08:25
Эрик Найман пишет, что в 2022 году в Киеве было сдано 908К квм жилья, что на 54% меньше чем в 2021 с 1906 квм.
По Украине падение составило 38%.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5952
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1374 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:32
немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.
кратко:
жопа.
адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.
по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.
судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.
ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры
-
boshetyn
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:44
boshetyn написав:
немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.
кратко:
жопа.
адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально
, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.
по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.
ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 2700
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:58
Vadim_
ну и?)))
3 квартиры за 9 месяцев, которые моментально улетели - это разве жизнь?))
-
boshetyn
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:15
boshetyn написав:
немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.
кратко:
жопа.
адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.
по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.
судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.
ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры
#днопройдено (кто не понял - тот поймет)
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41990
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 955 раз.
- Подякували: 5154 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:24
airmax78 написав:
#днопройдено (кто не понял - тот поймет)
вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю
-
boshetyn
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:32
boshetyn написав: airmax78 написав:
#днопройдено (кто не понял - тот поймет)
вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю
Первое дно пройдено. Затем будет второе, третье и т. д.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4280
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 1362 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:34
boshetyn написав: airmax78 написав:
#днопройдено (кто не понял - тот поймет)
вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю
Не переймайтесь.
Тут є 3 основні типи учасників:
1) Растішки (це ті хто встряг "копитами в бетон")
2) Обвалішки (це ті хто в кеші, або мріє, але їм не вистачає на власну "прелєсть")
3) Та ті, хто хоч щось практичне\фактичне\корисне розповідає.
Перші 2 категорії це про "віросповідання", не більше.
Макс (в даний проміжок часу) відноситься до "растішек", бо вірить, що його "прелєсть" має здорожчати...
А ви, з вашою доповіддю про "мертвий ринок" але "відсутність знижок"... створили новий привід для бійки між 1 та 2 категорією вірян.
Тож насолоджуйтесь.
Востаннє редагувалось Amat
в Чет 02 бер, 2023 10:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 2164
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 668 раз.
-
- Профіль
-
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1195
|5257007
|
|
|23604
|15924023
|
|
|3
|5307
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|