boshetyn написав:

что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.

на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.кратко:жопа.адекватных предложений нет.то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.то,, или замануха от долбоящерных агенстввсе остальное - убитое в хлам за 30к.по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры