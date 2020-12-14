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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10779107801078110782>
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 01:08

  adeges написав:
  Чукча2 написав:Айр, на днях Сердючка в Вене будет выступать, сходите на концерт, как ниточка к Родине


Не можна. Дуже дорого. Тут все дуже дорого і дуже погано. Нерухомість, оренда, зуби, Сердючка... Ні, Сердючка просто дорого. Ну і треба економити для обслуговування квітки наступні 16 років )

Квітку обслуговують машиномісця з великим запасом - я ж писав. І навіщо мучати себе Сердючкою, коли ці гроші можна напряму відправити в той же таки ПЖ, або на якийсь черговий сбір на перетворення росіян в хороших руських.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:22

  Олежан написав:сегодня читал интервью ТОмаша Фиала.
Он сказал что:
- киев очень сильно защищен
- когда закончится война киевская недвига вырастет на десятки %%% за день!

А він не сказав, коли це станеться?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 08:25

Эрик Найман пишет, что в 2022 году в Киеве было сдано 908К квм жилья, что на 54% меньше чем в 2021 с 1906 квм.
По Украине падение составило 38%.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:32

немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.

кратко:
жопа.


адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.

по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры
boshetyn
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:44

  boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.

кратко:
жопа.


адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.

по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры

:?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:58

Vadim_

ну и?)))
3 квартиры за 9 месяцев, которые моментально улетели - это разве жизнь?))
boshetyn
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:15

  boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.

кратко:
жопа.


адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.

по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры

#днопройдено (кто не понял - тот поймет)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:24

  airmax78 написав:#днопройдено (кто не понял - тот поймет)



вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю :(
boshetyn
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:32

  boshetyn написав:
  airmax78 написав:#днопройдено (кто не понял - тот поймет)



вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю :(

Первое дно пройдено. Затем будет второе, третье и т. д.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:34

  boshetyn написав:
  airmax78 написав:#днопройдено (кто не понял - тот поймет)



вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю :(



Не переймайтесь.
Тут є 3 основні типи учасників:
1) Растішки (це ті хто встряг "копитами в бетон")
2) Обвалішки (це ті хто в кеші, або мріє, але їм не вистачає на власну "прелєсть")
3) Та ті, хто хоч щось практичне\фактичне\корисне розповідає.

Перші 2 категорії це про "віросповідання", не більше. :wink:

Макс (в даний проміжок часу) відноситься до "растішек", бо вірить, що його "прелєсть" має здорожчати...

А ви, з вашою доповіддю про "мертвий ринок" але "відсутність знижок"... створили новий привід для бійки між 1 та 2 категорією вірян.
Тож насолоджуйтесь.
Востаннє редагувалось Amat в Чет 02 бер, 2023 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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