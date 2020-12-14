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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:35
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Amat
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:48
Ромасик написав:
Эрик Найман пишет, что в 2022 году в Киеве было сдано 908К квм жилья, что на 54% меньше чем в 2021 с 1906 квм.
По Украине падение составило 38%.
і це у рік активних БД ... що сказати... навіс росте
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flyman
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:51
Amat написав: boshetyn написав: airmax78 написав:
#днопройдено (кто не понял - тот поймет)
вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю
Не переймайтесь.
Тут є 3 основні типи учасників:
1) Растішки (це ті хто встряг "копитами в бетон")
2) Обвалішки (це ті хто в кеші, або мріє, але їм не вистачає на власну "прелєсть")
3) Та ті, хто хоч щось практичне\фактичне\корисне розповідає.
Перші 2 категорії це про "віросповідання", не більше.
Макс (в даний проміжок часу) відноситься до "растішек", бо вірить, що його "прелєсть" має здорожчати...
А ви, з вашою доповіддю про "мертвий ринок" але "відсутність знижок"... створили новий привід для бійки між 1 та 2 категорією вірян.
Тож насолоджуйтесь.
понаблюдаю осторонь, так як із секти свідків кавалірок в пішій доступності до швидкісного рейкового транспорту
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flyman
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_Klim
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