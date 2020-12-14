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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10779107801078110782
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:35

  reus написав:
  boshetyn написав:
  airmax78 написав:#днопройдено (кто не понял - тот поймет)



вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю :(

Первое дно пройдено. Затем будет второе, третье и т. д.


:D :D :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:48

  Ромасик написав:Эрик Найман пишет, что в 2022 году в Киеве было сдано 908К квм жилья, что на 54% меньше чем в 2021 с 1906 квм.
По Украине падение составило 38%.

і це у рік активних БД ... що сказати... навіс росте
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:51

  Amat написав:
  boshetyn написав:
  airmax78 написав:#днопройдено (кто не понял - тот поймет)



вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю :(



Не переймайтесь.
Тут є 3 основні типи учасників:
1) Растішки (це ті хто встряг "копитами в бетон")
2) Обвалішки (це ті хто в кеші, або мріє, але їм не вистачає на власну "прелєсть")
3) Та ті, хто хоч щось практичне\фактичне\корисне розповідає.

Перші 2 категорії це про "віросповідання", не більше. :wink:

Макс (в даний проміжок часу) відноситься до "растішек", бо вірить, що його "прелєсть" має здорожчати...

А ви, з вашою доповіддю про "мертвий ринок" але "відсутність знижок"... створили новий привід для бійки між 1 та 2 категорією вірян.
Тож насолоджуйтесь.

понаблюдаю осторонь, так як із секти свідків кавалірок в пішій доступності до швидкісного рейкового транспорту
flyman
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  #<1 ... 10779107801078110782
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