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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10780107811078210783>
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:35

  reus написав:
  boshetyn написав:
  airmax78 написав:#днопройдено (кто не понял - тот поймет)



вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю :(

Первое дно пройдено. Затем будет второе, третье и т. д.


:D :D :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:48

  Ромасик написав:Эрик Найман пишет, что в 2022 году в Киеве было сдано 908К квм жилья, что на 54% меньше чем в 2021 с 1906 квм.
По Украине падение составило 38%.

і це у рік активних БД ... що сказати... навіс росте
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 11:51

  Amat написав:
  boshetyn написав:
  airmax78 написав:#днопройдено (кто не понял - тот поймет)



вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю :(



Не переймайтесь.
Тут є 3 основні типи учасників:
1) Растішки (це ті хто встряг "копитами в бетон")
2) Обвалішки (це ті хто в кеші, або мріє, але їм не вистачає на власну "прелєсть")
3) Та ті, хто хоч щось практичне\фактичне\корисне розповідає.

Перші 2 категорії це про "віросповідання", не більше. :wink:

Макс (в даний проміжок часу) відноситься до "растішек", бо вірить, що його "прелєсть" має здорожчати...

А ви, з вашою доповіддю про "мертвий ринок" але "відсутність знижок"... створили новий привід для бійки між 1 та 2 категорією вірян.
Тож насолоджуйтесь.

понаблюдаю осторонь, так як із секти свідків кавалірок в пішій доступності до швидкісного рейкового транспорту
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2 airmax

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-kvartira-odessa-lenposelok-22435785.html


Продаж 1к квартири 40 кв. м на 6-й пров. Лазурний 8
Лазурний вулиця · мікрорайон Лєнпоселище · район Малиновський · Одеса
15 500 $
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мну сегодня просили квартиру сдать, вместо продажи. Уже который раз. Пару дней назад тоже звонил кто-то. Славутич, севен.
Зачем было врать про падение спроса на аренду, неясно. Ну напишите как есть
Востаннє редагувалось beee в Чет 02 бер, 2023 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:10

  flyman написав:2 airmax

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-kvartira-odessa-lenposelok-22435785.html


Продаж 1к квартири 40 кв. м на 6-й пров. Лазурний 8
Лазурний вулиця · мікрорайон Лєнпоселище · район Малиновський · Одеса
15 500 $

это наглострой на ленпоселке, аналог киевских русановских садов, цивилизации почти нет, дорог тоже нет. Школа и пару сельских магазинов. Одесса ну очень специфична в плане недвижимости. Рядом с центром район Пересыпь, такие трущебы нужно еще поискать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:23

  vitaliian написав:
  flyman написав:2 airmax

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-kvartira-odessa-lenposelok-22435785.html


Продаж 1к квартири 40 кв. м на 6-й пров. Лазурний 8
Лазурний вулиця · мікрорайон Лєнпоселище · район Малиновський · Одеса
15 500 $

это наглострой на ленпоселке, аналог киевских русановских садов, цивилизации почти нет, дорог тоже нет. Школа и пару сельских магазинов. Одесса ну очень специфична в плане недвижимости. Рядом с центром район Пересыпь, такие трущебы нужно еще поискать.

Тобто при ПА350 забудовник ще має профіт, а нам втирають, що як подорожали будматеріали, і ціна м2 тому "нєбудєтдєшєвєть"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:26

  flyman написав:2 airmax

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-kvartira-odessa-lenposelok-22435785.html


Продаж 1к квартири 40 кв. м на 6-й пров. Лазурний 8
Лазурний вулиця · мікрорайон Лєнпоселище · район Малиновський · Одеса
15 500 $

Ленпоселок - це циганське гето. Насправді - це диво що там взагалі у нерухомості є хоча б якась ціна.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 02 бер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 12:28

  reus написав:
  boshetyn написав:
  airmax78 написав:#днопройдено (кто не понял - тот поймет)



вызываю пояснительную бригаду.
я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю :(

Первое дно пройдено. Затем будет второе, третье и т. д.

Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:01

  boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.

кратко:
жопа.


адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.

по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры

это потому что вы пересичный)
уверен что местные "эксперты-практики" легко вам накидают десяток ссылок на живые квартиры с реальными ценами в объяве и при этом собственник на просмотре после торга еще даст 30-40% дисконт от своей "хотелки"
ценовой диапазон вы указали, укажите еще примерно желаемую локацию чтобы "экспертам" не напрягаться
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