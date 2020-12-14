Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:#днопройдено (кто не понял - тот поймет)
вызываю пояснительную бригаду. я новичек в этой камере, анекдоты по номерам еще не понимаю
Не переймайтесь. Тут є 3 основні типи учасників: 1) Растішки (це ті хто встряг "копитами в бетон") 2) Обвалішки (це ті хто в кеші, або мріє, але їм не вистачає на власну "прелєсть") 3) Та ті, хто хоч щось практичне\фактичне\корисне розповідає.
Перші 2 категорії це про "віросповідання", не більше.
Макс (в даний проміжок часу) відноситься до "растішек", бо вірить, що його "прелєсть" має здорожчати...
А ви, з вашою доповіддю про "мертвий ринок" але "відсутність знижок"... створили новий привід для бійки між 1 та 2 категорією вірян. Тож насолоджуйтесь.
понаблюдаю осторонь, так як із секти свідків кавалірок в пішій доступності до швидкісного рейкового транспорту
Продаж 1к квартири 40 кв. м на 6-й пров. Лазурний 8 Лазурний вулиця · мікрорайон Лєнпоселище · район Малиновський · Одеса 15 500 $
это наглострой на ленпоселке, аналог киевских русановских садов, цивилизации почти нет, дорог тоже нет. Школа и пару сельских магазинов. Одесса ну очень специфична в плане недвижимости. Рядом с центром район Пересыпь, такие трущебы нужно еще поискать.
Продаж 1к квартири 40 кв. м на 6-й пров. Лазурний 8 Лазурний вулиця · мікрорайон Лєнпоселище · район Малиновський · Одеса 15 500 $
это наглострой на ленпоселке, аналог киевских русановских садов, цивилизации почти нет, дорог тоже нет. Школа и пару сельских магазинов. Одесса ну очень специфична в плане недвижимости. Рядом с центром район Пересыпь, такие трущебы нужно еще поискать.
Тобто при ПА350 забудовник ще має профіт, а нам втирають, що як подорожали будматеріали, і ціна м2 тому "нєбудєтдєшєвєть"
boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.
кратко: жопа.
адекватных предложений нет. то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс. то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств все остальное - убитое в хлам за 30к.
по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.
судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив. на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.
ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры
это потому что вы пересичный) уверен что местные "эксперты-практики" легко вам накидают десяток ссылок на живые квартиры с реальными ценами в объяве и при этом собственник на просмотре после торга еще даст 30-40% дисконт от своей "хотелки" ценовой диапазон вы указали, укажите еще примерно желаемую локацию чтобы "экспертам" не напрягаться