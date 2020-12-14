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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10780107811078210783
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:08

  beee написав:Мну сегодня просили квартиру сдать, вместо продажи. Уже который раз. Пару дней назад тоже звонил кто-то. Славутич, севен.
Зачем было врать про падение спроса на аренду, неясно. Ну напишите как есть

То есть люди ищут квартиру в аренду, посмотрели все варианты, которые сейчас есть в экспозиции под аренду, ничего не нашли, и начали шерстить объявления о продаже в надежде, что продавец передумает после их звонка и сдаст жилье? 8) Или я не правильно понимаю ситуацию?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:10

тяжко дисконт порахувати? (1- 26/41) = 0.37 => 37%

  Прохожий написав:
  boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.

кратко:
жопа.


адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.

по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры

это потому что вы пересичный)
уверен что местные "эксперты-практики" легко вам накидают десяток ссылок на живые квартиры с реальными ценами в объяве и при этом собственник на просмотре после торга еще даст 30-40% дисконт от своей "хотелки"
ценовой диапазон вы указали, укажите еще примерно желаемую локацию чтобы "экспертам" не напрягаться



тяжко дисконт порахувати?
(1- 26/41) = 1 - 0.63 = 0.37 => 37%
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 бер, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:10

  Прохожий написав:
  boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.

кратко:
жопа.


адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.

по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры

это потому что вы пересичный)
уверен что местные "эксперты-практики" легко вам накидают десяток ссылок на живые квартиры с реальными ценами в объяве и при этом собственник на просмотре после торга еще даст 30-40% дисконт от своей "хотелки"
ценовой диапазон вы указали, укажите еще примерно желаемую локацию чтобы "экспертам" не напрягаться


Видимо, то, что стоило 40 тыс в 2021 г. - это реальная элитка от 100 кв. м с современными МОПами. Эта категория - реально устойчивая. Эрмакс не даст соврать
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Звонил я по наводкам экспертов. Там или хлам до войны никому не нужный или утка
beee
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 13:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Natt написав:
  beee написав:Мну сегодня просили квартиру сдать, вместо продажи. Уже который раз. Пару дней назад тоже звонил кто-то. Славутич, севен.
Зачем было врать про падение спроса на аренду, неясно. Ну напишите как есть

То есть люди ищут квартиру в аренду, посмотрели все варианты, которые сейчас есть в экспозиции под аренду, ничего не нашли, и начали шерстить объявления о продаже в надежде, что продавец передумает после их звонка и сдаст жилье? 8) Или я не правильно понимаю ситуацию?
Забивают в олх недвижимость"славутич". Я так понимаю.
Если сильно интересно, то можете в кэпитал звякнуть +380684201768
beee
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