Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Мну сегодня просили квартиру сдать, вместо продажи. Уже который раз. Пару дней назад тоже звонил кто-то. Славутич, севен. Зачем было врать про падение спроса на аренду, неясно. Ну напишите как есть
То есть люди ищут квартиру в аренду, посмотрели все варианты, которые сейчас есть в экспозиции под аренду, ничего не нашли, и начали шерстить объявления о продаже в надежде, что продавец передумает после их звонка и сдаст жилье? Или я не правильно понимаю ситуацию?
boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.
кратко: жопа.
адекватных предложений нет. то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс. то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств все остальное - убитое в хлам за 30к.
по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.
судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив. на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.
ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры
это потому что вы пересичный) уверен что местные "эксперты-практики" легко вам накидают десяток ссылок на живые квартиры с реальными ценами в объяве и при этом собственник на просмотре после торга еще даст 30-40% дисконт от своей "хотелки" ценовой диапазон вы указали, укажите еще примерно желаемую локацию чтобы "экспертам" не напрягаться
boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.
кратко: жопа.
адекватных предложений нет. то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс. то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств все остальное - убитое в хлам за 30к.
по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.
судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив. на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.
ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры
это потому что вы пересичный) уверен что местные "эксперты-практики" легко вам накидают десяток ссылок на живые квартиры с реальными ценами в объяве и при этом собственник на просмотре после торга еще даст 30-40% дисконт от своей "хотелки" ценовой диапазон вы указали, укажите еще примерно желаемую локацию чтобы "экспертам" не напрягаться
Видимо, то, что стоило 40 тыс в 2021 г. - это реальная элитка от 100 кв. м с современными МОПами. Эта категория - реально устойчивая. Эрмакс не даст соврать
beee написав:Мну сегодня просили квартиру сдать, вместо продажи. Уже который раз. Пару дней назад тоже звонил кто-то. Славутич, севен. Зачем было врать про падение спроса на аренду, неясно. Ну напишите как есть
То есть люди ищут квартиру в аренду, посмотрели все варианты, которые сейчас есть в экспозиции под аренду, ничего не нашли, и начали шерстить объявления о продаже в надежде, что продавец передумает после их звонка и сдаст жилье? Или я не правильно понимаю ситуацию?
Забивают в олх недвижимость"славутич". Я так понимаю. Если сильно интересно, то можете в кэпитал звякнуть +380684201768
Продаж 1к квартири 40 кв. м на 6-й пров. Лазурний 8 Лазурний вулиця · мікрорайон Лєнпоселище · район Малиновський · Одеса 15 500 $
это наглострой на ленпоселке, аналог киевских русановских садов, цивилизации почти нет, дорог тоже нет. Школа и пару сельских магазинов. Одесса ну очень специфична в плане недвижимости. Рядом с центром район Пересыпь, такие трущебы нужно еще поискать.
Тобто при ПА350 забудовник ще має профіт, а нам втирають, що як подорожали будматеріали, і ціна м2 тому "нєбудєтдєшєвєть"
про технологии строительства не слышали? Думаете в наглостроях их Соблюдают? Это сараи или гаражи по сути плюс непонятно как с документами скорее всего по докам оно и есть гараж или садовый домик.э.э. чья, кооператив с конским тарифом. Земля чья? Есть риск что придет толстый дядя и скажет сносите или платите в кассу за переделку документов. вся Одесса так живёт. Не бывает низкой цены без подвоха. Расчет на жадность
vitaliian написав: это наглострой на ленпоселке, аналог киевских русановских садов, цивилизации почти нет, дорог тоже нет. Школа и пару сельских магазинов. Одесса ну очень специфична в плане недвижимости. Рядом с центром район Пересыпь, такие трущебы нужно еще поискать.
Тобто при ПА350 забудовник ще має профіт, а нам втирають, що як подорожали будматеріали, і ціна м2 тому "нєбудєтдєшєвєть"
про технологии строительства не слышали? Думаете в наглостроях их Соблюдают? Это сараи или гаражи по сути плюс непонятно как с документами скорее всего по докам оно и есть гараж или садовый домик.э.э. чья, кооператив с конским тарифом. Земля чья? Есть риск что придет толстый дядя и скажет сносите или платите в кассу за переделку документов. вся Одесса так живёт. Не бывает низкой цены без подвоха. Расчет на жадность
Подібні танхаузи в Ірпені за 100куе, чи скільки ти недавно звітував?
airmax78 написав:Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі.
Я не змінюю свої прогнози в залежності від того, на якому стільці сиджу. Я не виключаю, що квартира, яку я придбав може ще більше впасти в ціні, але поки що такі дисконти не масові, а от ваша квіточка точно стала дешевшою.