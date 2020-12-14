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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10781107821078310784
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:24

  Прохожий написав:"мат и шах"(с)

"28% ВПО, які опинилися в Києві, пов'язують своє майбутнє життя зі столицею, майже стільки ж –27% – "скоріше пов'язують". Близько третини – не планують свого майбутнього життя в столиці."
https://lb.ua/society/2023/03/02/547630 ... _yaki.html

буитдешеветь :mrgreen:

Розмір допомоги ВПО знаєте?
Переселенці як правило з дуже заможних регіонів, шанси Макса зростають.
Ну звичайно мешканці Волновахи, Солєдара,, Сєвєродонецька, Бахмута просто на кишенькові гроші будуть брати квіточки, вхідний квиток зараз по суті тридцятка, а багато хто приїхав сім'ями, значить будуть брати трьохи за сотку, як Сержик з правильними кімнатами)))
Місцеві рили не знають 2+2, бажання залишитись і платоспроможний попит на нерухомість це дві великі різниці, але спроба натягнути філіна на обставини дуже забавно виглядає(((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 02 бер, 2023 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:29

  Natt написав:
  beee написав:Мну сегодня просили квартиру сдать, вместо продажи. Уже который раз. Пару дней назад тоже звонил кто-то. Славутич, севен.
Зачем было врать про падение спроса на аренду, неясно. Ну напишите как есть

То есть люди ищут квартиру в аренду, посмотрели все варианты, которые сейчас есть в экспозиции под аренду, ничего не нашли, и начали шерстить объявления о продаже в надежде, что продавец передумает после их звонка и сдаст жилье? 8) Или я не правильно понимаю ситуацию?

Моніторю одинички в нових будинках, ціни продажу 50 штук і вище, тобто 2 ляма гривень.
Оренда від 7000, тобто майже 300 оренд, а не 100-150 як зазвичай.
Тому напевне людям краще вбити ремонт за відносно малі гроші, ніж купувати квітки по не реальних хотєлкам. Плюс 7000 грн значно легше знайти ніж 50 кіло зєлєні, це к питанню платоспроможного попиту...
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:33

  airmax78 написав:
  reus написав:Первое дно пройдено. Затем будет второе, третье и т. д.

Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі.


-45% от цены 2021 года за квартиру, которая нравится, да еще и не на последние деньги.... Это или 2 или 3 дно... :wink:

Я бы тоже сейчас купил интересующие меня объекты по цене -45% от цен 2021 года.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:44

  somilitark написав:
  Natt написав:
  beee написав:Мну сегодня просили квартиру сдать, вместо продажи. Уже который раз. Пару дней назад тоже звонил кто-то. Славутич, севен.
Зачем было врать про падение спроса на аренду, неясно. Ну напишите как есть

То есть люди ищут квартиру в аренду, посмотрели все варианты, которые сейчас есть в экспозиции под аренду, ничего не нашли, и начали шерстить объявления о продаже в надежде, что продавец передумает после их звонка и сдаст жилье? 8) Или я не правильно понимаю ситуацию?

Моніторю одинички в нових будинках, ціни продажу 50 штук і вище, тобто 2 ляма гривень.
Оренда від 7000, тобто майже 300 оренд, а не 100-150 як зазвичай.
Тому напевне людям краще вбити ремонт за відносно малі гроші, ніж купувати квітки по не реальних хотєлкам. Плюс 7000 грн значно легше знайти ніж 50 кіло зєлєні, це к питанню платоспроможного попиту...

Это в каких новых киевских домах однухи со свежим ремонтом а)продаются по полтосу б)сдаются по семь кгрн?
Или там супермегамодернУКОвские смарты в ж0пе Трои?
Респекту наверно назначьте встречу за пул его 1К и отхлестайте его по пыце пачкой Авізо и нокаутом пять пачек в темя "Ты шо не видишь шо в стране творитца!"
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:52

  Amat написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Первое дно пройдено. Затем будет второе, третье и т. д.

Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі.


-45% от цены 2021 года за квартиру, которая нравится, да еще и не на последние деньги.... Это или 2 или 3 дно... :wink:

Я бы тоже сейчас купил интересующие меня объекты по цене -45% от цен 2021 года.

Видите, Вы готовы купить, Реус уже купил, Респект присматривается. Я жду Рыбальский по такой цене. И при этом из "любви к искусству", продолжают спорить, что нет, это не дно, второе дно в подарок и т.п.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:53

  Amat написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Первое дно пройдено. Затем будет второе, третье и т. д.

Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі.


-45% от цены 2021 года за квартиру, которая нравится, да еще и не на последние деньги.... Это или 2 или 3 дно... :wink:

Я бы тоже сейчас купил интересующие меня объекты по цене -45% от цен 2021 года.

Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длиться война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, будет ли Запад нам и дальше помогать, вступим ли мы в НАТО, будет ли хороший инвест. климат в стране, сколько у нас будет долгов, какая будет власть, судебная и правоохранительная система? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.
Востаннє редагувалось reus в Чет 02 бер, 2023 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:58

  reus написав:Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длится война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, сколько у нас будет долгов, какая будет власть? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.

Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно?
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:00

  somilitark написав:
  Natt написав:
  beee написав:Мну сегодня просили квартиру сдать, вместо продажи. Уже который раз. Пару дней назад тоже звонил кто-то. Славутич, севен.
Зачем было врать про падение спроса на аренду, неясно. Ну напишите как есть

То есть люди ищут квартиру в аренду, посмотрели все варианты, которые сейчас есть в экспозиции под аренду, ничего не нашли, и начали шерстить объявления о продаже в надежде, что продавец передумает после их звонка и сдаст жилье? 8) Или я не правильно понимаю ситуацию?

Моніторю одинички в нових будинках, ціни продажу 50 штук і вище, тобто 2 ляма гривень.
Оренда від 7000, тобто майже 300 оренд, а не 100-150 як зазвичай.
Тому напевне людям краще вбити ремонт за відносно малі гроші, ніж купувати квітки по не реальних хотєлкам. Плюс 7000 грн значно легше знайти ніж 50 кіло зєлєні, це к питанню платоспроможного попиту...

7000 грн. легко знаходяться на валютній каруселі в клюбі 100К, і достатньо крутити 300К..400К
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/300-000-7500-fire-2022.html
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:11

  airmax78 написав:
  reus написав:Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длится война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, сколько у нас будет долгов, какая будет власть? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.

Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно?

Я никого не отговариваю. Каждый сам принимает решение. Кто-то ориентируется на прогнозы Арестовича, что война будет длиться две, три недели, кто-то на интервью Буданова, а я на прогноз Байдена, который за пару недель до полномасштабного вторжения прямо об этом заявил, а сейчас говорит, что Украину ждут тяжелые испытания и многие годы войны.
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