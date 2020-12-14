Додано: Чет 02 бер, 2023 15:53

Amat написав: airmax78 написав: reus написав: Первое дно пройдено. Затем будет второе, третье и т. д. Первое дно пройдено. Затем будет второе, третье и т. д.

Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі. Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі.



-45% от цены 2021 года за квартиру, которая нравится, да еще и не на последние деньги.... Это или 2 или 3 дно...



Я бы тоже сейчас купил интересующие меня объекты по цене -45% от цен 2021 года. -45% от ценыгода за квартиру, которая нравится, да еще и не на последние деньги.... Это или 2 или 3 дно...Я бы тоже сейчас купилпо цене -45% от ценгода.

Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длиться война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, будет ли Запад нам и дальше помогать, вступим ли мы в НАТО, будет ли хороший инвест. климат в стране, сколько у нас будет долгов, какая будет власть, судебная и правоохранительная система? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.