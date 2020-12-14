Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длится война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, сколько у нас будет долгов, какая будет власть? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.
Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно?
Я никого не отговариваю. Каждый сам принимает решение. Кто-то ориентируется на прогнозы Арестовича, что война будет длиться две, три недели, кто-то на интервью Буданова, а я на прогноз Байдена, который за пару недель до полномасштабного вторжения прямо об этом заявил, а сейчас говорит, что Украину ждут тяжелые испытания и многие годы войны.
Если Байден скажет что война закончится через 6 месяцев, сенат и избиратели на предложение увеличить в разы производство военной техники и боеприпасов покрутят пальцем у виска.
airmax78 написав:Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно?
Я никого не отговариваю. Каждый сам принимает решение. Кто-то ориентируется на прогнозы Арестовича, что война будет длиться две, три недели, кто-то на интервью Буданова, а я на прогноз Байдена, который за пару недель до полномасштабного вторжения прямо об этом заявил, а сейчас говорит, что Украину ждут тяжелые испытания и многие годы войны.
Если Байден скажет что война закончится через 6 месяцев, сенат и избиратели на предложение увеличить в разы производство военной техники и боеприпасов покрутят пальцем у виска.
"ВАКС засудив міського голову Полтави за розтрату понад півмільйона гривень Так, міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації «Інститут розвитку міста», влаштував на роботу 2 осіб..." https://lb.ua/pravo/2023/03/02/547666_v ... ltavi.html
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