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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10782107831078410785
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:03

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длится война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, сколько у нас будет долгов, какая будет власть? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.

Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно?

Я никого не отговариваю. Каждый сам принимает решение. Кто-то ориентируется на прогнозы Арестовича, что война будет длиться две, три недели, кто-то на интервью Буданова, а я на прогноз Байдена, который за пару недель до полномасштабного вторжения прямо об этом заявил, а сейчас говорит, что Украину ждут тяжелые испытания и многие годы войны.

Если Байден скажет что война закончится через 6 месяцев, сенат и избиратели на предложение увеличить в разы производство военной техники и боеприпасов покрутят пальцем у виска.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:50

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно?

Я никого не отговариваю. Каждый сам принимает решение. Кто-то ориентируется на прогнозы Арестовича, что война будет длиться две, три недели, кто-то на интервью Буданова, а я на прогноз Байдена, который за пару недель до полномасштабного вторжения прямо об этом заявил, а сейчас говорит, что Украину ждут тяжелые испытания и многие годы войны.

Если Байден скажет что война закончится через 6 месяцев, сенат и избиратели на предложение увеличить в разы производство военной техники и боеприпасов покрутят пальцем у виска.

Вона не закінчиться, а перейде у іншу фазу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:52

"ВАКС засудив міського голову Полтави за розтрату понад півмільйона гривень
Так, міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації «Інститут розвитку міста», влаштував на роботу 2 осіб..."
https://lb.ua/pravo/2023/03/02/547666_v ... ltavi.html

"прийдет весна сажать будем"(с)
борцуны с коррубцией бл...

ВАКС, гора родила мышь...

апд
чей то вспомнилась тема посадки Луценко...

#буитдешеветь...
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  #<1 ... 10782107831078410785
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