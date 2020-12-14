Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длится война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, сколько у нас будет долгов, какая будет власть? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.
Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно?
Я никого не отговариваю. Каждый сам принимает решение. Кто-то ориентируется на прогнозы Арестовича, что война будет длиться две, три недели, кто-то на интервью Буданова, а я на прогноз Байдена, который за пару недель до полномасштабного вторжения прямо об этом заявил, а сейчас говорит, что Украину ждут тяжелые испытания и многие годы войны.
Если Байден скажет что война закончится через 6 месяцев, сенат и избиратели на предложение увеличить в разы производство военной техники и боеприпасов покрутят пальцем у виска.
airmax78 написав:Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно?
Я никого не отговариваю. Каждый сам принимает решение. Кто-то ориентируется на прогнозы Арестовича, что война будет длиться две, три недели, кто-то на интервью Буданова, а я на прогноз Байдена, который за пару недель до полномасштабного вторжения прямо об этом заявил, а сейчас говорит, что Украину ждут тяжелые испытания и многие годы войны.
Если Байден скажет что война закончится через 6 месяцев, сенат и избиратели на предложение увеличить в разы производство военной техники и боеприпасов покрутят пальцем у виска.
"ВАКС засудив міського голову Полтави за розтрату понад півмільйона гривень Так, міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації «Інститут розвитку міста», влаштував на роботу 2 осіб..." https://lb.ua/pravo/2023/03/02/547666_v ... ltavi.html
"прийдет весна сажать будем"(с) борцуны с коррубцией бл...
airmax78 написав:Если Байден скажет что война закончится через 6 месяцев, сенат и избиратели на предложение увеличить в разы производство военной техники и боеприпасов покрутят пальцем у виска.
По вашей логике, раз Буданов прогнозирует, что все так быстро закончится, то сенат не будет нам увеличивать поставки. На самом деле вопрос с увеличением поставок уже давно решен и с учетом этого есть разные прогнозы по срокам окончания войны.
Прохожий написав:"ВАКС засудив міського голову Полтави за розтрату понад півмільйона гривень Так, міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації «Інститут розвитку міста», влаштував на роботу 2 осіб..." https://lb.ua/pravo/2023/03/02/547666_v ... ltavi.html
"прийдет весна сажать будем"(с) борцуны с коррубцией бл...
ВАКС, гора родила мышь...
апд чей то вспомнилась тема посадки Луценко...
#буитдешеветь...
Это расправа над неугодными В Чернигове также отстранили мэра города на 1 год
Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы. 2-3 года войны, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка. Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей.
reus написав:Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы. 2-3 года войны, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка. Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей.
Прогноз хороший Алє є одне алє ...
Вы уже себе нечто прикупили. Ну подождали бы, прикупили бы дешевле, может даже лучший вариант
reus написав:Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы. 2-3 года войны, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка. Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей.
ух ты, 2-3 года войны это оказывается белый лебедь)))
ИМХО до конца года уже все будет фактически понятно с 24го пойдет восстановление инфраструктуры ударными темпами с западными вливаниями и их же аудитом КРЖН восстановится к концу 24го, ну а потом...рИст)
ну это без действительно черных лебедей...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 02 бер, 2023 18:52, всього редагувалось 1 раз.
reus написав:Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы. 2-3 года войны, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка. Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей.
Прогноз хороший Алє є одне алє ...
Вы уже себе нечто прикупили. Ну подождали бы, прикупили бы дешевле, может даже лучший вариант
А так, что вы, что airmax78 - один хрен ...
1. Мне не 20 лет, чтобы дожидаться "золотого рейса"(с), неизвестно, сколько нам отведено на этой земле, поэтому я живу сегодняшним днем. Хочу получать удовольствие от жизни сейчас, а не когда-то потом. 2. Я прогнозирую, что цена упадет -50% от 2021 года, т. е. будут массовые продажи с таким дисконтом, но не исключаю, что по срочным продажам опустимся еще ниже, но не факт, что мне попадется в будущем такой интересный вариант. Поэтому я переплатил всего 5% от моих планов и прогнозов, а Макс соответственно на сегодня уже -30% минимум в минусе, а на дне будет -50%, поэтому у нас с ним разные ситуации и потери.
reus написав:Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы. 2-3 года войны, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка. Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей.
Прогноз хороший Алє є одне алє ...
Вы уже себе нечто прикупили. Ну подождали бы, прикупили бы дешевле, может даже лучший вариант
А так, что вы, что airmax78 - один хрен ...
1. Мне не 20 лет, чтобы дожидаться "золотого рейса"(с), неизвестно, сколько нам отведено на этой земле, поэтому я живу сегодняшним днем. Хочу получать удовольствие от жизни сейчас, а не когда-то потом. 2. Я прогнозирую, что цена упадет -50% от 2021 года, т. е. будут массовые продажи с таким дисконтом, но не исключаю, что по срочным продажам опустимся еще ниже, но не факт, что мне попадется в будущем такой интересный вариант. Поэтому я переплатил всего 5% от моих планов и прогнозов, а Макс соответственно на сегодня уже -30% минимум в минусе, а на дне будет -50%, поэтому у нас с ним разные ситуации и потери.
Так я и говорю, что вы аргументируете свою покупку, как хороший результат, при прогнозе, что цена ещё будет падать 2-3 года. Аргументируя, что вам ждать некогда, но прогнозируете, что цены будут падать. То есть ваш прогноз - ну такое себе
Так и airmax78 свою квиточку держит, но у него другой прогноз. Который ... ну вы поняли