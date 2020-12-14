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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10783107841078510786
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:20

  Прохожий написав:
  reus написав:Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы.
2-3 года войны, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка.
Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей.

ух ты, 2-3 года войны это оказывается белый лебедь)))

ИМХО до конца года уже все будет фактически понятно
с 24го пойдет восстановление инфраструктуры ударными темпами с западными вливаниями и их же аудитом
КРЖН восстановится к концу 24го, ну а потом...рИст)

ну это без действительно черных лебедей...

Война длится с 2014 года, а с 24.02.2022 года - активная фаза.
Вы думаете, что когда мы выйдем на границы 1991 года, то рашка скажет все, молодцы у нас вопросов нет? Будет, просто другой формат войны мы будем, как Израиль жить в постоянной готовности.
Только вступление в НАТО внесет стабильность и понимание будущего и начнется серьезный рост недвиги и всего.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:а Макс соответственно на сегодня уже -30% минимум в минусе, а на дне будет -50%, поэтому у нас с ним разные ситуации и потери.

у меня такое впечатление что к Максу у вас что то глубоко очень личное
ну типа как у пуйла к Украине)))
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  pesikot написав:Так я и говорю, что вы аргументируете свою покупку, как хороший результат, при прогнозе, что цена ещё будет падать 2-3 года.
Аргументируя, что вам ждать некогда, но прогнозируете, что цены будут падать.
То есть ваш прогноз - ну такое себе

Так и airmax78 свою квиточку держит, но у него другой прогноз.
Который ... ну вы поняли

Вот и поглядим за битвой двух якодзун

Я не утверждаю, что моя покупка успешная, будущее покажет, просто я на сегодня доволен своим решением.
Я не претендую на истину, может будет так, как я говорю, может лучше или совсем жопа, доживем, увидим. Я не боюсь ошибаться, более того, я всегда признаю свои ошибки, делаю выводы и соответственно корректирую решения, поэтому состоятельный.
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