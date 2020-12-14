Додано: Чет 02 бер, 2023 19:20

Прохожий написав: reus написав: Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы.

2-3 года войны, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка.

Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей. Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы., снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка.Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора.

ух ты, 2-3 года войны это оказывается белый лебедь)))



ИМХО до конца года уже все будет фактически понятно

с 24го пойдет восстановление инфраструктуры ударными темпами с западными вливаниями и их же аудитом

КРЖН восстановится к концу 24го, ну а потом...рИст)



ну это без действительно черных лебедей... ух ты, 2-3 года войны это оказывается белый лебедь)))ИМХО до конца года уже все будет фактически понятнос 24го пойдет восстановление инфраструктуры ударными темпами с западными вливаниями и их же аудитомКРЖН восстановится к концу 24го, ну а потом...рИст)ну это без действительно черных лебедей...

Война длится с 2014 года, а с 24.02.2022 года - активная фаза.Вы думаете, что когда мы выйдем на границы 1991 года, то рашка скажет все, молодцы у нас вопросов нет? Будет, просто другой формат войны мы будем, как Израиль жить в постоянной готовности.Только вступление в НАТО внесет стабильность и понимание будущего и начнется серьезный рост недвиги и всего.