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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:20
Прохожий написав: reus написав:
Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы.2-3 года войны
, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка.
Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей
.
ух ты, 2-3 года войны это оказывается белый лебедь)))
ИМХО до конца года уже все будет фактически понятно
с 24го пойдет восстановление инфраструктуры ударными темпами с западными вливаниями и их же аудитом
КРЖН восстановится к концу 24го, ну а потом...рИст)
ну это без действительно черных лебедей...
Война длится с 2014 года, а с 24.02.2022 года - активная фаза.
Вы думаете, что когда мы выйдем на границы 1991 года, то рашка скажет все, молодцы у нас вопросов нет? Будет, просто другой формат войны мы будем, как Израиль жить в постоянной готовности.
Только вступление в НАТО внесет стабильность и понимание будущего и начнется серьезный рост недвиги и всего.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:27
reus написав:
а Макс соответственно на сегодня уже -30% минимум в минусе, а на дне будет -50%, поэтому у нас с ним разные ситуации и потери.
у меня такое впечатление что к Максу у вас что то глубоко очень личное
ну типа как у пуйла к Украине)))
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:29
pesikot написав:
Так я и говорю, что вы аргументируете свою покупку, как хороший результат, при прогнозе, что цена ещё будет падать 2-3 года.
Аргументируя, что вам ждать некогда, но прогнозируете, что цены будут падать.То есть ваш прогноз - ну такое себе
Так и airmax78 свою квиточку держит, но у него другой прогноз.
Который ... ну вы поняли
Вот и поглядим за битвой двух якодзун
Я не утверждаю, что моя покупка успешная, будущее покажет, просто я на сегодня доволен своим решением.
Я не претендую на истину, может будет так, как я говорю, может лучше или совсем жопа, доживем, увидим. Я не боюсь ошибаться, более того, я всегда признаю свои ошибки, делаю выводы и соответственно корректирую решения, поэтому состоятельный.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:34
reus написав:
Война длится с 2014 года,
Прохожий написав: reus написав:
Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы.2-3 года войны
, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка.
Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей
.
ух ты, 2-3 года войны это оказывается белый лебедь)))
ИМХО до конца года уже все будет фактически понятно
с 24го пойдет восстановление инфраструктуры ударными темпами с западными вливаниями и их же аудитом
КРЖН восстановится к концу 24го, ну а потом...рИст)
ну это без действительно черных лебедей...
а с 24.02.2022 года - активная фаза.
Вы думаете, что когда мы выйдем на границы 1991 года, то рашка скажет все, молодцы у нас вопросов нет? Будет, просто другой формат войны мы будем, как Израиль жить в постоянной готовности.
Только вступление в НАТО внесет стабильность и понимание будущего и начнется серьезный рост недвиги и всего.
усэ то воно так, алэ тришечкы нэ так)
с 16го стартовал неслабый рост рынка который остановила как раз активная фаза
Я вот надеюсь что активная фаза закончится до конца года
а про стоимость недвиги в Израиле поинтересуйтесь)))
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:35
Прохожий написав: reus написав:
а Макс соответственно на сегодня уже -30% минимум в минусе, а на дне будет -50%, поэтому у нас с ним разные ситуации и потери.
у меня такое впечатление что к Максу у вас что то глубоко очень личное
ну типа как у пуйла к Украине)))
Да нет! Мы с Максом, просто развлекаемся. Я ему желаю только добра и благосостояния.
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reus
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:44
Прохожий написав:
усэ то воно так, алэ тришечкы нэ так)
с 16го стартовал неслабый рост рынка который остановила как раз активная фаза
Я вот надеюсь что активная фаза закончится до конца годаа про стоимость недвиги в Израиле поинтересуйтесь
)))
Совершенно верно! Согласен с Вами! Как только закончится активная фаза войны, и мы или вступим в НАТО или хотя бы будем иметь такое соглашение как Израиль с США, то недвига взлетит.
Если активная фаза войны закончиться к концу года, то буду бесконечно рад этому, но думаю, что это маловероятно.
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reus
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:49
reus написав:
Да нет! Мы с Максом, просто развлекаемся. Я ему желаю только добра и благосостояния.
Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.
Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.
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somilitark
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:52
somilitark написав: reus написав:
Да нет! Мы с Максом, просто развлекаемся. Я ему желаю только добра и благосостояния.
Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хто моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.
Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.
поправка: не до кризи, а до пенсії за віком
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2
Додано: Чет 02 бер, 2023 20:03
somilitark написав: reus написав:
Да нет! Мы с Максом, просто развлекаемся. Я ему желаю только добра и благосостояния.
Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.
Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.
Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола
И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил
За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:18
somilitark написав:
Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.
На мій погляд, потрібно, звісно, якщо є така можливість, максимально диверсифікувати свій портфель інвестицій.
Звісно, що київська нерухомість, яка була придбана у 2019-2021 р. не самий кращий варіант на сьогодні, але якщо це Ван Гог, то чому би і ні
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