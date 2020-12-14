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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10784107851078610787
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:19

  барабашов написав:За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Мало.
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