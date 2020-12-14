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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10784107851078610787
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:19

  барабашов написав:За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
UA обиделся на фейслеса и больше не заходит...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Мало.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:05

  Ромасик написав:
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Мало.

Ну на практике есть примеры? Просто у меня на проданном объекте теплосеть последние годы офигела настолько, что чуть ли не 50% начисляла.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:17

  Прохожий написав:у меня такое впечатление что к Максу у вас что то глубоко очень личное

ЗАВИСТЬ - она такая знаете ли...))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:11

  roberto dark написав:
  Прохожий написав:у меня такое впечатление что к Максу у вас что то глубоко очень личное

ЗАВИСТЬ - она такая знаете ли...))

По зависти вы большой специалист
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  somilitark написав:
  reus написав:Да нет! Мы с Максом, просто развлекаемся. Я ему желаю только добра и благосостояния.

Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.
Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.

Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола
И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил
За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
Я спросил у себя.
Нифига у меня не было. Ни копейки. Я машину продал, чтобы ремонт доделать и на момент вторжения, как идиот, сидел с детьми в Киеве, не имея возможности выехать, пока люди давили друг друга в эвакуационных поездах, а другие слушали, в Буче, что сейчас всё закончится.
Удивительно, что продал дачу. Видимо, дела у уклона идут неплохо. До сих пор в недоумении.

Товарищу посоветовал купить однуху в грейт. Он, наверное, очень сейчас благодарен. Кстати, с него магар за наводку.
beee
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