Додано: Чет 02 бер, 2023 22:16

барабашов написав: somilitark написав: reus написав: Да нет! Мы с Максом, просто развлекаемся. Я ему желаю только добра и благосостояния. Да нет! Мы с Максом, просто развлекаемся. Я ему желаю только добра и благосостояния.

Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.

Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років. Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.

Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола

И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил

За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку полаИ куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратилЗа ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел

Я спросил у себя.Нифига у меня не было. Ни копейки. Я машину продал, чтобы ремонт доделать и на момент вторжения, как идиот, сидел с детьми в Киеве, не имея возможности выехать, пока люди давили друг друга в эвакуационных поездах, а другие слушали, в Буче, что сейчас всё закончится.Удивительно, что продал дачу. Видимо, дела у уклона идут неплохо. До сих пор в недоумении.Товарищу посоветовал купить однуху в грейт. Он, наверное, очень сейчас благодарен. Кстати, с него магар за наводку.