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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 бер, 2023 20:19
барабашов написав:
За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
UA обиделся на фейслеса и больше не заходит...
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vitaliian
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:37
В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
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Zebra
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:46
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Мало.
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Ромасик
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Додано: Чет 02 бер, 2023 21:05
Ромасик написав:
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Мало.
Ну на практике есть примеры? Просто у меня на проданном объекте теплосеть последние годы офигела настолько, что чуть ли не 50% начисляла.
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Zebra
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2
Додано: Чет 02 бер, 2023 21:17
Прохожий написав:
у меня такое впечатление что к Максу у вас что то глубоко очень личное
ЗАВИСТЬ - она такая знаете ли...))
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roberto dark
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Додано: Чет 02 бер, 2023 22:11
roberto dark написав: Прохожий написав:
у меня такое впечатление что к Максу у вас что то глубоко очень личное
ЗАВИСТЬ - она такая знаете ли...))
По зависти вы большой специалист
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vitaliian
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Додано: Чет 02 бер, 2023 22:16
барабашов написав: somilitark написав: reus написав:
Да нет! Мы с Максом, просто развлекаемся. Я ему желаю только добра и благосостояния.
Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.
Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.
Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола
И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил
За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
Я спросил у себя.
Нифига у меня не было. Ни копейки. Я машину продал, чтобы ремонт доделать и на момент вторжения, как идиот, сидел с детьми в Киеве, не имея возможности выехать, пока люди давили друг друга в эвакуационных поездах, а другие слушали, в Буче, что сейчас всё закончится.
Удивительно, что продал дачу. Видимо, дела у уклона идут неплохо. До сих пор в недоумении.
Товарищу посоветовал купить однуху в грейт. Он, наверное, очень сейчас благодарен. Кстати, с него магар за наводку.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 22:40
reus написав: Прохожий написав: reus написав:
Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы.2-3 года войны
, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка.
Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей
.
ух ты, 2-3 года войны это оказывается белый лебедь)))
ИМХО до конца года уже все будет фактически понятно
с 24го пойдет восстановление инфраструктуры ударными темпами с западными вливаниями и их же аудитом
КРЖН восстановится к концу 24го, ну а потом...рИст)
ну это без действительно черных лебедей...
Война длится с 2014 года, а с 24.02.2022 года - активная фаза.
Вы думаете, что когда мы выйдем на границы 1991 года, то рашка скажет все, молодцы у нас вопросов нет?
Яка рашка?
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airmax78
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Додано: Чет 02 бер, 2023 23:03
airmax78 написав:
Яка рашка?
Ну московія. Те, що залишиться від РФ з ЯЗ.
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reus
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Додано: Чет 02 бер, 2023 23:17
vitaliian написав: барабашов написав:
За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
UA обиделся на фейслеса и больше не заходит...
вот бы еще ты обиделась было бы здорово
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