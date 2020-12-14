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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10785107861078710788
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 23:26

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Яка рашка?[/quote]


Та,де пиво Чернігівське буде по 8 гривень.!!!
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 23:27

  Прохожий написав:вот бы еще ты обиделась было бы здорово
фу клеиться к мужчинам
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 бер, 2023 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 23:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сорян. Тут есть кто-то +-40 годиков? Или вы хотите сказать, что все дедульки?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 23:38

  beee написав:Сорян. Тут есть кто-то +-40 годиков? Или вы хотите сказать, что все дедульки?

Совкодрочеры 60+
vitaliian
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  #<1 ... 10785107861078710788
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