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Яка рашка?[/quote]
Та,де пиво Чернігівське буде по 8 гривень.!!!
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Додано: Чет 02 бер, 2023 23:26
[/quote]
Яка рашка?[/quote]
Та,де пиво Чернігівське буде по 8 гривень.!!!
Додано: Чет 02 бер, 2023 23:27
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 бер, 2023 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 бер, 2023 23:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сорян. Тут есть кто-то +-40 годиков? Или вы хотите сказать, что все дедульки?
Додано: Чет 02 бер, 2023 23:38
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