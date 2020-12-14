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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:31
Zebra написав: Ромасик написав:
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Мало.
Ну на практике есть примеры? Просто у меня на проданном объекте теплосеть последние годы офигела настолько, что чуть ли не 50% начисляла.
100-200 грн. На будинку стоїть лічильник. Різницю між будинковим лічильником і квартирними ділять на всіх.
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Ромасик
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