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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10785107861078710788
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:
  Ромасик написав:
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Мало.

Ну на практике есть примеры? Просто у меня на проданном объекте теплосеть последние годы офигела настолько, что чуть ли не 50% начисляла.
100-200 грн. На будинку стоїть лічильник. Різницю між будинковим лічильником і квартирними ділять на всіх.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:58

  Zebra написав:
  Ромасик написав:
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Мало.

Ну на практике есть примеры? Просто у меня на проданном объекте теплосеть последние годы офигела настолько, что чуть ли не 50% начисляла.


С перекрытыми счетчиками в новострое,в квартире ничего не начисляют "0".Начисляется только МЗК(місця загал.користування)около 200-250 грн/мес.
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:52

  Konst1988 написав:
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
С перекрытыми счетчиками в новострое,в квартире ничего не начисляют "0".Начисляется только МЗК(місця загал.користування)около 200-250 грн/мес.
[/quote]

так было раньше, я этим пользовался. уже два года начисляют среднее по дому при выключенном отоплении. примерно так:

https://apostrophe.ua/ua/article/kyiv/infra/2022-06-27/novyiy-tarif-za-kommunalku-kak-bez-nego-myi-jili-30-let/46553
Slon_Nosov
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