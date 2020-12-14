Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ? С перекрытыми счетчиками в новострое,в квартире ничего не начисляют "0".Начисляется только МЗК(місця загал.користування)около 200-250 грн/мес.
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так было раньше, я этим пользовался. уже два года начисляют среднее по дому при выключенном отоплении. примерно так: