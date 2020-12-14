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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10785107861078710788
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:
  Ромасик написав:
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Мало.

Ну на практике есть примеры? Просто у меня на проданном объекте теплосеть последние годы офигела настолько, что чуть ли не 50% начисляла.
100-200 грн. На будинку стоїть лічильник. Різницю між будинковим лічильником і квартирними ділять на всіх.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:58

  Zebra написав:
  Ромасик написав:
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
Мало.

Ну на практике есть примеры? Просто у меня на проданном объекте теплосеть последние годы офигела настолько, что чуть ли не 50% начисляла.


С перекрытыми счетчиками в новострое,в квартире ничего не начисляют "0".Начисляется только МЗК(місця загал.користування)около 200-250 грн/мес.
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:52

  Konst1988 написав:
Zebra написав:В Киеве если купить квартиру в новостройке и перекрыть тепло с установленным счетчиком, сколько на опыте начисляют "питомого споживання" ?
С перекрытыми счетчиками в новострое,в квартире ничего не начисляют "0".Начисляется только МЗК(місця загал.користування)около 200-250 грн/мес.
[/quote]

так было раньше, я этим пользовался. уже два года начисляют среднее по дому при выключенном отоплении. примерно так:

https://apostrophe.ua/ua/article/kyiv/infra/2022-06-27/novyiy-tarif-za-kommunalku-kak-bez-nego-myi-jili-30-let/46553
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:26

  reus написав:
  Amat написав:
  airmax78 написав:Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі.


-45% от цены 2021 года за квартиру, которая нравится, да еще и не на последние деньги.... Это или 2 или 3 дно... :wink:

Я бы тоже сейчас купил интересующие меня объекты по цене -45% от цен 2021 года.

Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длиться война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, будет ли Запад нам и дальше помогать, вступим ли мы в НАТО, будет ли хороший инвест. климат в стране, сколько у нас будет долгов, какая будет власть, судебная и правоохранительная система? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.


Я конечно не известный блогер или эксперт во всех возможных направлениях. У меня даже нет низкого бархатистого успокаивающего голоса... :D
Также я редко высказываю свое мнение или делаю прогнозы.

Но позвольте обратить ваше внимание на то, что все ваши вопросы не существенны. Как бы странно это не звучало.

Суть в том, что у нас (у Украины) есть всего два варианта:
1) Мы выиграем в этой войне (на поле боя)
2) Мы проиграем.

как ни странно, но наше правительство говорит правду - или мы выиграем, или исчезнем.
Поясню.

Если мы проиграем, то развитие экономики на территории Украины будет полностью остановлено на неопределенный срок, минимум лет 10. Будут чистки (мягкие, неспешные, по тихому, но будут) и отжимы бизнесов (тех, кто не сможет выехать). Государственный аппарат управления будет постепенно уничтожаться. Все уже разрушенные территории никто восстанавливать не будет.
Останется только энергетика и те предприятия, которые интересны экономике России. Ну и менты, прокуроры и прочие карательные органы.
Проще говоря, мы превратимся в Абхазию\Приднестровье\Сирию\половину регионов России с деревянными нужниками на улице.
Как видите, многообразие ваших вопросов можно свести к одному ответу - ничего не будет (или "жо.па")

Если мы выиграем, то все будет в шоколаде - и реформы (верховенство права и неприкосновенность частной собственности), и инвестиции, и быстрый рост некоторых отраслей экономики. И куча позитива "по телевизору".
Для простых людей "социолизм" закончится конечно и жить станет труднее. Работать нужно будет больше.

Запед не перестанут нас поддерживать пока мы воюем. Вся его поддержка это копейки, по отношению к потенциальным выгодам перераспределению рынков (газ, нефть, электричество, атомная энергетика, логистика и т.д.)

Но с точки зрения РН - инвестиций будет много. Экономика будет расти. Демография вторична (если не будет хватать своих, завезут с востока или азии). Цены на недвижимость, как минимум не будут ниже 2021 года 2-3 года. Потом рост. Те кто купят сразу после окончания войны, через 10 лет будут в шоколаде.

почему будут инвестиции ?
Да потому что вся эта война была начата из-за наших ресурсов (газ, нефть, титан, уран) и технических возможностей (энергетика, атомная энергетика, логистика (морская, речная, трубопроводы), с\х и еще куча всего "по мелочи")

При таком сценарии, нет смысла переживать о любых вопросах, кроме одного - как успеть забетонироваться (-:

Исходя из вышесказанного, вопрос "когда закончится война" также не имеет смысла (особенно для тех, кто уже забетонировался).
По сути, война закончится тогода, когда американские и европейские деньги начнут все скупать ( и да, я знаю, что они уже давно скупают. Ключевое слово - всё!) (-:
А перед этим они обязательно немного уронят курс гривны... так было во все времена, во всех странах (после войн).
Так что, как только гривна девальвирует можно начинать более пристально анализировать, а что же там на фронте и когда активные боевые действия остановятся...

Что касается недвижимости.
Мое личное мнение, что - 40-50% от цены именно 2021 года это хорошее предложение. Можно начинать задумываться о риске, если конечно не на последние деньги.
Например, квартиры, которые были интересны мне, на Лукьяновке, в 2021 году, стоили 1000 у.е. (сталинка) и 2000 у.е. (красный дом, Макс знает).
-50% меня вполне бы устроили :D

И все равно, важно понимать, что вероятность наступления 1 и 2 сценария, на данный момент - одинаковая.

Потому, пане Реус, поздравляю вас с принятым решением и преобретением.
И верой в нашу победу.

С ув.

P.S. Возможно я перепутал 2021 год с 2020.. Не помню точно, в каком именно году я решил еще чуть-чуть подождать.. и не взял сталинку по 1000 у.е. в хорошем (для меня) месте :D
Наверное это было все же в 20 году.
А в 21 было уже +20-30%

Тогда уточняю. Я считаю, что стартом для "подумать о покупке" должны быть цены 1000 у.е. - 40% за сталинку в прицентральных районах.
То есть, преславутые по 500-600 у.е. за метр в Киеве.

Но таких цен не будет в статике, если что. Точнее, если будут, то .... в общем, мне не хотелось бы такое увидеть в этой стране.
Такую цену можно только штучно выхватить в этом и следующем году. но этим нужно заниматься.
Востаннє редагувалось Amat в П'ят 03 бер, 2023 13:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Amat написав:Суть в том, что у нас (у Украины) есть всего два варианта:
1) Мы выиграем в этой войне (на поле боя)
2) Мы проиграем.


відтівнків набагато більше,
і не все так радужно,
є ще варіант

3) ні виграли, ні програли, ні війни, ні миру.

і ще безліч інших проміжних

і не факт, що при перемозі буде як на писано
flyman
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