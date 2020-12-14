Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:26

reus написав: Amat написав: airmax78 написав: Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі. Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі.



-45% от цены 2021 года за квартиру, которая нравится, да еще и не на последние деньги.... Это или 2 или 3 дно...



Я бы тоже сейчас купил интересующие меня объекты по цене -45% от цен 2021 года. -45% от ценыгода за квартиру, которая нравится, да еще и не на последние деньги.... Это или 2 или 3 дно...Я бы тоже сейчас купилпо цене -45% от ценгода.

Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длиться война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, будет ли Запад нам и дальше помогать, вступим ли мы в НАТО, будет ли хороший инвест. климат в стране, сколько у нас будет долгов, какая будет власть, судебная и правоохранительная система? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться. Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длиться война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, будет ли Запад нам и дальше помогать, вступим ли мы в НАТО, будет ли хороший инвест. климат в стране, сколько у нас будет долгов, какая будет власть, судебная и правоохранительная система? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.

Я конечно не известный блогер или эксперт во всех возможных направлениях. У меня даже нет низкого бархатистого успокаивающего голоса...Также я редко высказываю свое мнение или делаю прогнозы.Но позвольте обратить ваше внимание на то, что все ваши вопросы не существенны. Как бы странно это не звучало.Суть в том, что у нас (у Украины) есть всего два варианта:1) Мы выиграем в этой войне (на поле боя)2) Мы проиграем.как ни странно, но наше правительство говорит правду - или мы выиграем, или исчезнем.Поясню.Если мы проиграем, то развитие экономики на территории Украины будет полностью остановлено на неопределенный срок, минимум лет 10. Будут чистки (мягкие, неспешные, по тихому, но будут) и отжимы бизнесов (тех, кто не сможет выехать). Государственный аппарат управления будет постепенно уничтожаться. Все уже разрушенные территории никто восстанавливать не будет.Останется только энергетика и те предприятия, которые интересны экономике России. Ну и менты, прокуроры и прочие карательные органы.Проще говоря, мы превратимся в Абхазию\Приднестровье\Сирию\половину регионов России с деревянными нужниками на улице.Как видите, многообразие ваших вопросов можно свести к одному ответу - ничего не будет (или "жо.па")Если мы выиграем, то все будет в шоколаде - и реформы (верховенство права и неприкосновенность частной собственности), и инвестиции, и быстрый рост некоторых отраслей экономики. И куча позитива "по телевизору".Для простых людей "социолизм" закончится конечно и жить станет труднее. Работать нужно будет больше.Запед не перестанут нас поддерживать пока мы воюем. Вся его поддержка это копейки, по отношению к потенциальным выгодам перераспределению рынков (газ, нефть, электричество, атомная энергетика, логистика и т.д.)Но с точки зрения РН - инвестиций будет много. Экономика будет расти. Демография вторична (если не будет хватать своих, завезут с востока или азии). Цены на недвижимость, как минимум не будут ниже 2021 года 2-3 года. Потом рост. Те кто купят сразу после окончания войны, через 10 лет будут в шоколаде.почему будут инвестиции ?Да потому что вся эта война была начата из-за наших ресурсов (газ, нефть, титан, уран) и технических возможностей (энергетика, атомная энергетика, логистика (морская, речная, трубопроводы), с\х и еще куча всего "по мелочи")При таком сценарии, нет смысла переживать о любых вопросах, кроме одного - как успеть забетонироваться (-:Исходя из вышесказанного, вопрос "когда закончится война" также не имеет смысла (особенно для тех, кто уже забетонировался).По сути, война закончится тогода, когда американские и европейские деньги начнут все скупать ( и да, я знаю, что они уже давно скупают. Ключевое слово - всё!) (-:А перед этим они обязательно немного уронят курс гривны... так было во все времена, во всех странах (после войн).Так что, как только гривна девальвирует можно начинать более пристально анализировать, а что же там на фронте и когда активные боевые действия остановятся...Что касается недвижимости.Мое личное мнение, что - 40-50% от цены именно 2021 года это хорошее предложение. Можно начинать задумываться о риске, если конечно не на последние деньги.Например, квартиры, которые были интересны мне, на Лукьяновке, в 2021 году, стоили 1000 у.е. (сталинка) и 2000 у.е. (красный дом, Макс знает).-50% меня вполне бы устроилиИ все равно, важно понимать, что вероятность наступления 1 и 2 сценария, на данный момент - одинаковая.Потому, пане Реус, поздравляю вас с принятым решением и преобретением.И верой в нашу победу.С ув.P.S. Возможно я перепутал 2021 год с 2020.. Не помню точно, в каком именно году я решил еще чуть-чуть подождать.. и не взял сталинку по 1000 у.е. в хорошем (для меня) местеНаверное это было все же в 20 году.А в 21 было уже +20-30%Тогда уточняю. Я считаю, что стартом для "подумать о покупке" должны быть цены 1000 у.е. - 40% за сталинку в прицентральных районах.То есть, преславутые по 500-600 у.е. за метр в Киеве.Но таких цен не будет в статике, если что. Точнее, если будут, то .... в общем, мне не хотелось бы такое увидеть в этой стране.Такую цену можно только штучно выхватить в этом и следующем году. но этим нужно заниматься.