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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10786107871078810789
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:07

  Amat написав:2021- до войны цены расли, в основном, на "процессе обеления доходов"
я думаю до войны росли на низких учетных ставках, деньги некуда было пристроить за гривну давали 10-12% годовых по валюте 1-3%, аренда приносила среднее 6% но при последующем дорожае можно еще заработать. И росли не на все, старый фонд почти не рос. Трешка в панеле стоила меньше 1куе/m2
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:22

  boshetyn написав:приятно умных читать:)

ок.
продолжаю нубские вопросы:
а где-то в этих ваших интернетах есть статистика о количестве сделок на вторичке в разрезе помесячно (понятное дело, что цена в среднем по больнице), но хоть понимать количественно, куда рынок движется


держстат публикует поквартально вроде (там можно посмотреть количество сделок у нотариусов по недвиге)
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:31

  vitaliian написав:
  boshetyn написав:интересно мнение формумчан о реальности и нереальности цен...
1+1=3 берете трешку в том же районе, примерно тех же лет и такого же состояния, делите на 2 получаете реальную цену однушки. Традиционно однушки для лилипутов (до 30м2) переоценены. В трешку (желательно не в хрущ) можно даму в гости пригласить, выделив ей целую комнату, ну и вещи в зале не держать, максимально облегчив его от шкафов и тумбочек. Две однушки (до 40м2) принесут гораздо менее комфорта, чем трешка 80м2, так что формула 1+1=3 все равно в пользу однушек.

1к+1к для ліліпутів принесуть більше доходу на оренді, чим 3к
flyman
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