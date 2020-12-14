Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:07

Снижение цен на любой актив в Украине, включая недвижимость, абсолютно обоснован просто тем, что риски существенно выросли. Спреды наших долгосрочных облигаций на 13 п.п. выше трежерис. Инфляция, даже среднесрочная, в разы выше американской. Все это приводит к росту требуемой доходности на собственный капитал. По многим индустриям в Украине в гривне - это выше 30%. По экспортным отраслям с валютными доходами - это 22-25%.



При этом как здесь уже многократно писали, денежные потоки от сдачи в аренду, которые нужно дисконтировать по этим космическим ставкам - упали даже в гривне, увеличились простои.



Это значит, что приведенная теперешняя стоимость - при этом независимо от восстановления средне- и долгосрочных денежных потоков - существенно меньше.



Ситуация изменится после окончания войны и получения гарантий на мир, но пока - снижение стоимости - это просто финансово обоснованный факт.



Другими словами, если даже покупать сейчас актив на КРЖН с целью выйти по кепрейту 8-9% через 10 лет, то это дисконтируется в очень небольшие деньги сегодня. Поэтому как видим из просачивающейся на форум инфо, "спекулянты" (С) не готовы платить больше 60% от цен 2021 года.