Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Amat написав:2021- до войны цены расли, в основном, на "процессе обеления доходов"
я думаю до войны росли на низких учетных ставках, деньги некуда было пристроить за гривну давали 10-12% годовых по валюте 1-3%, аренда приносила среднее 6% но при последующем дорожае можно еще заработать. И росли не на все, старый фонд почти не рос. Трешка в панеле стоила меньше 1куе/m2
ок. продолжаю нубские вопросы: а где-то в этих ваших интернетах есть статистика о количестве сделок на вторичке в разрезе помесячно (понятное дело, что цена в среднем по больнице), но хоть понимать количественно, куда рынок движется
держстат публикует поквартально вроде (там можно посмотреть количество сделок у нотариусов по недвиге)
boshetyn написав:интересно мнение формумчан о реальности и нереальности цен...
1+1=3 берете трешку в том же районе, примерно тех же лет и такого же состояния, делите на 2 получаете реальную цену однушки. Традиционно однушки для лилипутов (до 30м2) переоценены. В трешку (желательно не в хрущ) можно даму в гости пригласить, выделив ей целую комнату, ну и вещи в зале не держать, максимально облегчив его от шкафов и тумбочек. Две однушки (до 40м2) принесут гораздо менее комфорта, чем трешка 80м2, так что формула 1+1=3 все равно в пользу однушек.
1к+1к для ліліпутів принесуть більше доходу на оренді, чим 3к
Снижение цен на любой актив в Украине, включая недвижимость, абсолютно обоснован просто тем, что риски существенно выросли. Спреды наших долгосрочных облигаций на 13 п.п. выше трежерис. Инфляция, даже среднесрочная, в разы выше американской. Все это приводит к росту требуемой доходности на собственный капитал. По многим индустриям в Украине в гривне - это выше 30%. По экспортным отраслям с валютными доходами - это 22-25%.
При этом как здесь уже многократно писали, денежные потоки от сдачи в аренду, которые нужно дисконтировать по этим космическим ставкам - упали даже в гривне, увеличились простои.
Это значит, что приведенная теперешняя стоимость - при этом независимо от восстановления средне- и долгосрочных денежных потоков - существенно меньше.
Ситуация изменится после окончания войны и получения гарантий на мир, но пока - снижение стоимости - это просто финансово обоснованный факт.
Другими словами, если даже покупать сейчас актив на КРЖН с целью выйти по кепрейту 8-9% через 10 лет, то это дисконтируется в очень небольшие деньги сегодня. Поэтому как видим из просачивающейся на форум инфо, "спекулянты" (С) не готовы платить больше 60% от цен 2021 года.