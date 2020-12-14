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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10787107881078910790>
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:07

  Amat написав:2021- до войны цены расли, в основном, на "процессе обеления доходов"
я думаю до войны росли на низких учетных ставках, деньги некуда было пристроить за гривну давали 10-12% годовых по валюте 1-3%, аренда приносила среднее 6% но при последующем дорожае можно еще заработать. И росли не на все, старый фонд почти не рос. Трешка в панеле стоила меньше 1куе/m2
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:22

  boshetyn написав:приятно умных читать:)

ок.
продолжаю нубские вопросы:
а где-то в этих ваших интернетах есть статистика о количестве сделок на вторичке в разрезе помесячно (понятное дело, что цена в среднем по больнице), но хоть понимать количественно, куда рынок движется


держстат публикует поквартально вроде (там можно посмотреть количество сделок у нотариусов по недвиге)
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:31

  vitaliian написав:
  boshetyn написав:интересно мнение формумчан о реальности и нереальности цен...
1+1=3 берете трешку в том же районе, примерно тех же лет и такого же состояния, делите на 2 получаете реальную цену однушки. Традиционно однушки для лилипутов (до 30м2) переоценены. В трешку (желательно не в хрущ) можно даму в гости пригласить, выделив ей целую комнату, ну и вещи в зале не держать, максимально облегчив его от шкафов и тумбочек. Две однушки (до 40м2) принесут гораздо менее комфорта, чем трешка 80м2, так что формула 1+1=3 все равно в пользу однушек.

1к+1к для ліліпутів принесуть більше доходу на оренді, чим 3к
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Снижение цен на любой актив в Украине, включая недвижимость, абсолютно обоснован просто тем, что риски существенно выросли. Спреды наших долгосрочных облигаций на 13 п.п. выше трежерис. Инфляция, даже среднесрочная, в разы выше американской. Все это приводит к росту требуемой доходности на собственный капитал. По многим индустриям в Украине в гривне - это выше 30%. По экспортным отраслям с валютными доходами - это 22-25%.

При этом как здесь уже многократно писали, денежные потоки от сдачи в аренду, которые нужно дисконтировать по этим космическим ставкам - упали даже в гривне, увеличились простои.

Это значит, что приведенная теперешняя стоимость - при этом независимо от восстановления средне- и долгосрочных денежных потоков - существенно меньше.

Ситуация изменится после окончания войны и получения гарантий на мир, но пока - снижение стоимости - это просто финансово обоснованный факт.

Другими словами, если даже покупать сейчас актив на КРЖН с целью выйти по кепрейту 8-9% через 10 лет, то это дисконтируется в очень небольшие деньги сегодня. Поэтому как видим из просачивающейся на форум инфо, "спекулянты" (С) не готовы платить больше 60% от цен 2021 года.
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:36

  flyman написав:1к+1к для ліліпутів принесуть більше доходу на оренді, чим 3к
квартиры как женщины, есть для аренды, а есть для души. Трёшка это для души. А у тебя все смешалось, филипинки, кавалирки. Что для аренды, что для души - непонятно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:12

  vitaliian написав:
  flyman написав:1к+1к для ліліпутів принесуть більше доходу на оренді, чим 3к
квартиры как женщины, есть для аренды, а есть для души. Трёшка это для души. А у тебя все смешалось, филипинки, кавалирки. Что для аренды, что для души - непонятно.

зараз такий час, що більше потрібно бути реалістом, чим мрійником, тому 3 кавалірки ліпше чим одна 3ка, однозначно

з.і.
дійшов десь до екватора ремонту кавалірки на ПОХу,
вже прораб замовляє матеріали під чистову відділку,
а також меблі та сентехніку.

тим часом ОСББ повідомило, що з лютого 1.68 за Квт год, а не комерційний тариф, як до того як.

Думаю, що це буде перлина в колекції кавалірок.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:1к+1к для ліліпутів принесуть більше доходу на оренді, чим 3к
квартиры как женщины, есть для аренды, а есть для души. Трёшка это для души. А у тебя все смешалось, филипинки, кавалирки. Что для аренды, что для души - непонятно.

зараз такий час, що більше потрібно бути реалістом, чим мрійником, тому 3 кавалірки ліпше чим одна 3ка, однозначно

з.і.
дійшов десь до екватора ремонту кавалірки на ПОХу,
вже прораб замовляє матеріали під чистову відділку,
а також меблі та сентехніку.

тим часом ОСББ повідомило, що з лютого 1.68 за Квт год, а не комерційний тариф, як до того як.

Думаю, що це буде перлина в колекції кавалірок.
"не перли то..."

Причому тут мрійництво, 3к - для комфортного життя, 1к - під оренду
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:42

  vitaliian написав:
  flyman написав:1к+1к для ліліпутів принесуть більше доходу на оренді, чим 3к
квартиры как женщины, есть для аренды, а есть для души. Трёшка это для души. А у тебя все смешалось, филипинки, кавалирки. Что для аренды, что для души - непонятно.

А ездить на самокате хрену под 50 лет из гребеней в Киев - это какая женщина по класификации ?

Это ж как "женщина"-квартира так должна достать, что ты готов на самокате ездить в Киев
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Клёво, основная масса специалистов думает, что самые ликвидные - однухи.
Хорошо, специалисты делают зелёные и красные кухни.
Естественный отбор)
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:56

Короче, Макс - молодец, остальные - лузеры

Цены на новые квартиры за год выросли на 35% в Киеве и на 80% во Львове – исследование...
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/03/3/697662/
Где-то там, в параллельном мире недоразогнанных отделов продаж...
Бушевали Растишные Войны.
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